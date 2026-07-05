Svi planirani dolasci na aerodrome u italijanskom gradu Katanija danas su privremeno obustavljeni zbog erupcije vulkana Etna, prenose mediji u toj zemlji.

Kako se navodi, zbog eruptivne aktivnosti i emisije vulkanskog pepela u atmosferu, kompanija za upravljanje aerodromom je naredila zatvaranje sektora vazdušnog prostora, prenosi Tg24 Skaj.

Avionima koji se trenutno nalaze na aerodromu dozvoljeno je da polete.

Putnicima se savetuje da provere status svojih letova kod avio-kompanija pre nego što krenu na aerodrome, a dodatna ažuriranja biće izdata u narednim satima, navodi se u saopštenju uprave aerodroma, prenosi Tanjug.

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