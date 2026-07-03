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"Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, ovo nisu nikakve ustavne promjene. Ovo su vudu vradžbine parlamentarne većine u pokušaju oživljavanja političkog zombija Ranka Krivokapića, koji mrtav hladan sa kosom na talase obitava u vladi, prima platu i vodi najantisrpskiju politiku u Crnoj Gori. Ove ustavne promjene su njegovo životno djelo, najantisrpski dokument u istoriji Crne Gore.

Dokument u kojem nema srpskog jezika kao službenog, dokument u kojem nema trobojke kao narodne zastave, dokument u kojem nema dvojnog državljanstva, dokument u kome je himna presuđenog ratnog zločinca Sekule Drljevića, i dokument koji nije glasao nijedan srpski poslanik 2007. godine.

I danas, 20 godina skoro nakon donošenja ovog najantisrpskijeg dokumenta, parlamentarna većina okupljena oko glavnog vrača sa Ribnice, Johana Satlera, izvodi svoj vudu ples pokušavajući da podigne političkog zombija Ranka Krivokapića i na taj način još jednom puca i u Vuka Karadžića, i u Njegoša, i u Marka Miljanova, i u Dučića, i u Crnjanskog, i u srpski jezik, proglašavajući srpski narod kao genocidan već tri puta u ovom parlamentu, a Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu za okupatorsku.

I ništa ne bi bilo čudno da nikad više nije bilo Srba na svim pozicijama odlučivanja, i u parlamentu i u vladi, a nikad više nije bilo zabrana za Srbe. Niti možemo da uđemo u Hrvatsku, niti možemo da uđemo na Kosovo i Metohiju. Ako neko i uđe, prebiju ga na Gazimestanu i ubace u prištinske marice, tražeći od njih da skandiraju "Kosovo republika" i da na albanskom viču "Živio Albin Kurti".

I svi ovi Srbi iz vlade i parlamenta ćute na činjenicu da sa ovoliko demokratije i sa ovoliko opozicija se dešava nešto što nije zabilježeno ni u 20. vijeku, a to je da su srpskim političarima zabranjeni ulazi u skoro sve države iz regiona. Mora da je nešto do nas Srba.

Ne vjerujem da to ima veze ni sa Hrvatima, ni sa Albancima, ni sa nekim drugima, nego vjerovatno da su Srbi osnovni i glavni problem u Crnoj Gori čim im zabranjuju ulaze, a onaj koji je najveći Srbin među nama, Milojko Spajić, Srbin savremenog doba, jedini čovjek koji se u Crnoj Gori zove Milojko kao potvrda izvornog srpstva, ćuti dok nam prebijaju omladinu na Gazimestanu, ćuti dok njegovim funkcionerima iz vlade zabranjuju ulazak u Hrvatsku, ćuti dok predsjednicima opština zabranjuju ulazak na Kosovo i Metohiju, i sve što zna da kaže jeste na kineskom: "Drago mi je što vas vidim."

Radije bih da je progovorio na naški i osudio ovo što se dešava ovih mjeseci, evo i skoro dvije godine od kad smo izglasali rezoluciju o Jasenovcu, nego što mudro ćuti. A bila je jedna emisija na jednoj od televizija, vjerovatno je i ta televizija zabranjena u međuvremenu, koja se zvala "Nije srpski ćutati". E, izgleda u Crnoj Gori je srpski ćutati i što su vam fotelje veće i što dublje potanjate u njih kao Titanik, to više i ćutite, jer je srpski ćutati u Crnoj Gori.

Srpski je ćutati pošto očigledno ove fotelje oduzimaju moć govora i bolje bi bilo da kad smo sjeli u fotelje da su nam pokidali jezike kao na onim dvorovima kod turskih sultana, da su nas, što bi rekli mi Zećani, oškopili, a ovi medicinari kastrirali, da budemo evnusi i da mirno posmatramo kao alibi sve ono što se dešava srpskom narodu.

I onda ovaj zombi kog oživljava parlamentarna većina sa parlamentarnom opozicijom, liše DNP-a Ranko Krivokapić, kaže za Srbiju da je bolesnik na Dunavu. A Crna Gora je za vrijeme njega bila manijak sa Morače. Manijak koji je jurio po parkovima parove, jurio automobile po Ćemovskom polju i sablažnjavao građane i sablažnjavao javnost. E, takav čovjek danas obitava u ovoj vladi u kojoj nikad više nije bilo Srba i saopštava za Srbiju da je bolesnik na Dunavu", zaključio je Knežević.