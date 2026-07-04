Predsednik je pitao kako se zove pevačica iz Bugarske koja je pobedila na Evrovoziji.

"Dara? Videli ste da ona hvali srpske puteve, kaže 'ja kad uđem u Srbiju, ja sam spasena'. Sada kada ulazite iz zemalja EU, ulazite na mnogo bolje puteve. Mi ih održavamo, potrošimo 500 miliona evra na održavanje. Sada su kao piste, jutros sam prošao delom Kovilj-Šajkaš, crno, kao pista izgleda. Poslednji put sam video pre 5 godina i pobesneo, i sad ne možete da nađete. Evo, dajem konkurs za rupu na auto-putu! Ko nađe, Drobnjak će da plati u parama a ja u kaznama", našalio se Vučić.

"Nemoguće je kod nas da naiđete na rupu u auto-putu. Nemoguće. Za to je potreban i novac i organizacija države. Naravno, tu su velike brzine, čuva živote ljudi koji su u vozilima", dodao je predsednik.