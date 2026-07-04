U vremenu kada se često govori o gubitku pravih vrednosti, priča iz Višegrada pokazuje da poštenje i dalje postoji.

Divna Vasić pronašla je pre nekoliko dana, u blizini novog mosta u Višegradu, novčanik u kojem se nalazilo 1.800 evra, lična karta, vozačka dozvola, bankovne kartice i druga važna dokumenta. Umesto da ga zadrži ili pokuša sama da pronađe vlasnika, odmah je otišla u Policijsku stanicu Višegrad i predala pronađene stvari.

"Nijednog trenutka nisam razmišljala drugačije"

Kako je ispričala, odluka je bila potpuno prirodna.

– Kada sam videla da se u novčaniku nalazi veća suma novca i sva dokumenta, otišla sam u Policijsku stanicu Višegrad i predala novčanik. Nijednog trenutka nisam razmišljala drugačije, jer smatram da je to jedino ispravno – rekla je Vasićeva za Srnu.

Policija brzo pronašla vlasnika

Prema njenim rečima, dežurni policajac Dragoslav Matović odmah je reagovao i uspeo da stupi u kontakt sa vlasnikom novčanika.

U tom trenutku vlasnik je sa porodicom iz Kragujevca već stigao do Foče i bio na putu ka letovanju, kada je dobio vest da su njegov novčanik i sva dokumenta pronađeni.

"Rekao mi je da će Višegrad pamtiti po dobrim ljudima"

Vasićeva kaže da ju je vlasnik kasnije kontaktirao preko policije i iskreno joj zahvalio.

– Bio je veoma zahvalan, jer su se u novčaniku, osim 1.800 evra, nalazila sva dokumenta. Rekao mi je da će Višegrad pamtiti po dobrim ljudima i to mi je bila najveća nagrada – ispričala je.

Zahvalnost i policiji

Divna Vasić posebno je pohvalila dežurnog policajca Dragoslava Matovića i pripadnike Policijske stanice Višegrad zbog brze i profesionalne reakcije.

– Zahvalna sam policiji što je odmah reagovala i pomogla da novčanik bude vraćen vlasniku. Nadam se da su nastavili svoj odmor bez brige i da će iz Višegrada poneti samo najlepše uspomene – poručila je Vasićeva.

Njena priča još jednom podseća da poštenje, odgovornost i spremnost da pomognemo drugima ostaju vrednosti koje ne mogu da se mere novcem.