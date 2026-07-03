"Ništa se u Kraljevu nije dogodilo što nije počelo da se događa od februara prošle godine. Jedno oštro skretanje udesno. Problem je što mi svi zajedno ne možemo da idemo tamo. Mi smo 15. marta izašli sa zastavama Ukrajine, Gruzije, Palestine i EU, bili smo brutalno onemogućeni, otete su nam zastave, niko nam nije prišao u pomoć, samo su nas neki ljudi pitali zašto provociramo. Pitanje je koga provociramo, da li je to protest svih nas, ili je nasilje jednog političkog mišljenja spram svih ostalih. Ja bih rekao da je ovo drugo, to je ono gde problem nastaje", kaže on.

Upitao je "kako će društvo krenuti drugim putem, ako su isti elementi na delu".

Komentarišući naslove "Večernjih novosti" o tome kako su "akademci u blokadi odjavili mnoge koji su ih strastveno podržavali, Arsenijević kaže:

"Meni je čudno da se ta vrsta otrežnjenja nije dogodila ranije", dok je za kraj poručio:

-Izgleda da će tek naši unuci biti naša prava deca!