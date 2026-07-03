Poznata ruska astrološkinjaTamara Globa objavila je prognozu za jul 2026. godine i poručila da će to biti mesec velikih preokreta. Kako kaže, pojedinim ljudima doneće nove prilike i uspeh, dok će drugi morati da se suoče sa izazovima i promenama.

„Jul može doneti i velike padove i velike uspehe. Kada se neka vrata zatvore, to je znak da treba potražiti nova i krenuti napred“, poručila je Tamara Globa.

Ovo su datumi kada treba biti posebno oprezan

Prema njenim astrološkim proračunima, tokom jula bi posebnu pažnju trebalo obratiti na sledeće datume:

1, 3. (uveče), 7, 11, 13, 20, 22, 23. (pre podne), 25, 26. (pre podne) i 29. jul.

Tokom ovih dana savetuje dodatni oprez u saobraćaju, na poslu, prilikom donošenja važnih odluka, ali i u svakodnevnim situacijama kod kuće.

Ovan

Jul donosi velike promene i priliku za lični uspeh. Očekuju vas podrška okoline, veća popularnost i povoljan period za ljubav. Ljudi koji vam žele dobro mogli bi da vam pomognu i kada je zarada u pitanju.

Prva dekada meseca pogodna je za javne nastupe, razgovore i putovanja, koja će biti uspešna i isplativa. Novac koji budete zaradili najbolje je da uložite u važne planove i porodicu.

U prvoj i poslednjoj dekadi jula budite posebno oprezni u saobraćaju.

Bik

U vaš život ulaze novi ljudi koji će otvoriti zanimljive prilike. Predstoje važni susreti i razgovori koji mogu promeniti način na koji gledate na budućnost.

Povoljan je period za zajedničke poslove sa članovima porodice ili bliskim prijateljima. Imaćete priliku da povećate prihode, ali će biti potrebno mnogo rada i posvećenosti.

Za neke Bikove ovo je dobar period za planiranje trudnoće ili proširenje porodice.

Krajem meseca budite oprezni jer će vas život možda udaljiti od nečega što vam zapravo nije bilo namenjeno. Moguća je i kupovina automobila ili druge vrednije pokretne imovine.

Blizanci

Jul vam donosi brojne mogućnosti za zaradu i nova ulaganja. Otvaraju se vrata novih projekata i poznanstava koja će vam koristiti u budućnosti.

Ovo je odličan period za školovanje, usavršavanje i kreativan rad. Mnogi će želeti da urede dom ili započnu renoviranje.

Ipak, ne zanemarujte zdravlje i potrebe članova porodice.

Rak

Planovi koje ste dugo pripremali konačno počinju da se ostvaruju. Pred vama je period kada ćete uspešno iskoristiti svoje talente i pretvoriti ih u zaradu.

Prijatelji će vam pomoći da ostvarite važne ciljeve, ali nemojte preuzimati previše obaveza jer bi to moglo da utiče na zdravlje, naročito početkom i krajem meseca.

Obratite pažnju na tračeve i osobe koje vam rade iza leđa. Početkom jula neko bi mogao pokušati da ugrozi vaš položaj na poslu.

Od druge polovine meseca otvaraju se nove mogućnosti u ljubavi i donose zanimljiva poznanstva.

Lav

Za Lavove jul predstavlja mesec velikih životnih promena. Pred vama je odličan period za zaradu i pretvaranje talenata u ozbiljan uspeh.

Prijatelji će imati važnu ulogu u ostvarivanju vaših planova. Već početkom meseca pojaviće se neočekivane prilike, ali će biti i ljudi koji će pokušati da vas uspore.

Ulazak Jupitera u znak Lava donosi snažnu podršku za kreativnost, ljubav, ostvarenje želja i lični razvoj.

Devica

Jul vam pruža priliku da završite stare projekte i pokrenete nove planove. Ovo je period u kojem možete napraviti važan iskorak u karijeri.

Odvojite vreme za odmor i posvetite se sebi. U vaš život mogli bi da se vrate ljudi koji su vam nekada mnogo značili.

Ideje koje dugo razvijate sada mogu doneti i finansijski uspeh i priznanje. Učite nove stvari i oslonite se na iskustvo.

Na poslu su moguće iznenadne promene.

Vaga

Pred vama je period novih poznanstava koja će promeniti vaše planove. Neki dogovori će propasti, dok će drugi dobiti neočekivani zamah.

Moguća su odlaganja putovanja, pa budite posebno oprezni u saobraćaju.

Veliku podršku pružiće vam žene i prijatelji koji su uz vas godinama. Poslušajte dobronamerne kritike i razmislite o novim poslovnim idejama.

Škorpija

Promene u porodici nateraće vas da drugačije sagledate odnose sa rodbinom.

Istovremeno, podrška će stići od ljudi koji žive daleko ili od starih prijatelja. Predstoje putovanja, zanimljiva poznanstva i nove prilike.

Sada je pravo vreme da realizujete projekte koje dugo planirate, čak i ako u početku ne budu donosili veliku zaradu.

Strelac

Jul će doneti veće troškove, pa će finansije zahtevati posebnu pažnju. Ipak, očekuju vas i dobri prihodi, naročito kroz ulaganja u nekretnine.

Ljudi iz inostranstva ili oni koji žive daleko mogli bi da vam otvore nova vrata.

Početkom meseca neko će pokušati da uspori vaš napredak, a krajem jula budite pažljiviji u komunikaciji kako ne biste narušili odnose sa dragim ljudima.

Pred vama je lep period za putovanja i ljubav.

Jarac

Na poslu vas očekuju velike promene. Biće mnogo obaveza, putovanja i novih zadataka.

Mogući su problemi u kolektivu, pa čak i promene među saradnicima. Neki zajednički projekti mogli bi da se završe ranije nego što ste planirali.

Ipak, otvaraju se prilike za nova poznanstva i uspešnu saradnju sa ljudima koji će vam pomoći da napredujete.

Žene će imati važnu ulogu u vašem uspehu, a mnogo pažnje biće usmereno na finansije.

Vodolija

Jul je pravo vreme da preispitate svoje znanje i dodatno se usavršite.

Povoljan je period za školovanje, stručne kurseve i rešavanje poslovnih pitanja. Već početkom meseca mogući su događaji koji će promeniti život vaše dece ili mlađih članova porodice.

Otvaraju se nova interesovanja, a pred vama su i putovanja, odmor i uzbudljive avanture.

Ribe

Jul donosi uspeh deci i mladima u vašoj porodici, pa će njihove pobede biti i vaš razlog za radost.

Pred vama su zanimljive poslovne ponude i mogućnost dodatne zarade. Posebno će vam pomoći prijatelji iz prošlosti i ljudi kojima verujete.

Povoljan je period za kupovinu ili sređivanje nekretnine, a porodični odnosi biće stabilni i ispunjeni lepim događajima.

Na poslu vas očekuju velike promene, novi ljudi i nove prilike za napredak.