Sve više ljudi traži povoljne nekretnine na selu koje mogu da urede po sopstvenoj meri, a jedan takav oglas privukao je pažnju u Fejsbuk grupi "Kuće do najviše 20.000 eura".

Milan je oglasio na prodaju plac od 13 ari u selu Mozgovo, nadomak Aleksinca i Sokobanje. Na placu se nalazi stara kuća koja zahteva kompletnu adaptaciju ili rušenje, ali, kako navodi vlasnik, upravo zbog toga ovo može biti dobra investicija za one koji žele da izgrade dom po svojoj meri.

Na placu se nalazi kameni podrum ispod kuće, kao i temelj još jednog objekta koji je ranije srušen.

Imanje je priključeno na struju, a postoji i seoski vodovod, iako voda nije dostupna tokom celog dana. Zbog toga je, kako navodi vlasnik, iskopan bunar koji je uređen i u funkciji.

Blizu Sokobanje i Bovanskog jezera

Plac se nalazi u selu Mozgovo, oko 15 kilometara od Aleksinca, 30 kilometara od Sokobanje, dok je Bovansko jezero udaljeno svega dva kilometra.

Prema rečima vlasnika, parcela je dovoljno velika za izgradnju porodične kuće, ali i za veliku baštu, voćnjak ili manje poljoprivredno domaćinstvo.

Ističe da je ovo dobra prilika za porodice koje žele mirniji život van grada i spremne su da ulože u renoviranje ili izgradnju novog objekta.

Cena ovog imanja iznosi 10.000 evra, a vlasnik navodi da je fiksna.