Uglješa Mrdić, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za pravosuđe, podneo je prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije, i to protiv glavnog tužioca Tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića.

- Kao narodni poslanik, političar, borim se za istinu i pravdu i borim se protiv nepravde i svih zloupotreba koje imamo u društvu. Danas sam došao da predam prijavu protiv čoveka koji bi trebalo, shodno funkciji koju obavlja, da bude primer čestitosti i poštovanja zakona, a reč je o tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću - kazao je Mrdić, i dodao da se prijava podnosi po osnovu sprečavanja korupcije od strane javnog funkcionera.

Kako je rekao, sporna je imovina, odnosno pravni osnov je to da agencija proveri da li je javni funkcioner ispunio obavezu prijave imovine. Kaže da je uz prijavu priložio primerak ugovora iz kog proizilazi da je Nenadić kupio dva stana i dva garažna mesta u izgradnji.

- Postoji osnovan razlog da Agencija proveri da li su predmetne nepokretnosti prijavljene kao imovina Mladena Nenadića. Svi mi javni funkcioneri smo dužni da prijavljujemo svoju imovinu i prihode, i promene koje se odnose na to, ali to očigledno ne važi za tužioca Nenadića - rekao je on, te dodao da je ovde reč o prikrivanju imovine od strane tužioca za organizovani kriminal.

Javnost treba da zna i njegovu imovinu i prihode. Predao sam kopiju ugovora - kazao je Mrdić, i dodao:

- Prijava nije zasnovana na pretpostavkama... Ne tražim da Agencija unapred prihvati moje navode u prijavi, već da utvrdi da li je obaveza prijave imovine Nenadića bila ispunjena - dodaje on, i poručuje da se sprovede postupak i ako postoji povreda Zakona o sprečavanju korupcije, da preduzme postupke koji su u njenoj nadležnosti.

Mrdić je poručio da očekuje pokretanje postupka protiv Nenadića, navodeći da bi, ukoliko se dokažu tvrdnje koje je izneo, trebalo da podnese ostavku i da više ne obavlja tu funkciju.

- Najmanje što očekujem je postupak protiv njega, što znači da ne bi mogao više da obavlja tu funkciju - kaže Mrdić, i dodaje:

- Ali sumnjam u to, jer znamo o kakvom čoveku je reč... Čoveku koji je zaštitio najodgovornije za pad nadstrešnice u Novom Sadu, Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića, i on se u tom periodu bavio pribavljanjem imovine, stanova i garaže - rekao je Mrdić.

Nenadić je 11 godina na čelu Tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, te prema rečima Mrdića, poznat je po tome što ruši institucije i Srbiju ispunjavajući naredbe svojih nalogodavaca.

Kaže da je dobio i dopis i kritiku od vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac, jer je komentarisao rad vrhovnog tužilaštva uz opis da je to neprimereno.

- Želim da poručim građanima Srbije - nema zaštićenih. Niko nije zaštićen od zakona, bez obzira da li je poslanik, da li je član Srpske napredne stranke ili neke druge stranke, da li je blokader, nije blokader, za vlast, protiv vlasti, da li je tužilac - istakao je Mrdić.

Misli da je zaštićen kao sveta krava

- Mladen Nenadić je poznat jer je javno kritikovao funkcionere koji su komentarisali rad njegovog tužilaštva i ponaša se kao da je jedan od najmoćnijih... Napadao je i Vučića i mene. Ponaša se kao sveta krava, kao da je zaštićen i da niko ne može da komentariše njegov rad - kaže Mrdić.

Ko gradi stanove u Čačku?

Mrdić je početkom juna prokomentarisao medijske navode da je Nenadić jedan od investitora stambenog kompleksa u Čačku.

- Tako je Mladen Nenadić JTOK pretvorio u firmu gde on i njegovi pajtosi, od kojih su neki, nažalost, tužioci, grade zgrade i bave se nelegalnom gradnjom, kriju poreklo para koje koriste za gradnju, ucenjuju svojim položajem ili kompromitujućim prijavama pojedine lokalne funkcionere da im izdaju dozvole i stiču enormnu dobit na nelegalan način - rekao je Mrdić.