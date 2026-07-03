U bizarnoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče oko podne dogodila u Zagrebu vozilo iz pratnje se zakucalo u automobil u kojem se nalazio Plenković. U sudaru niko nije povređen.

- Video sam da je pri skretanju i kočenju došlo do sudara, a nakon toga je Plenković izašao iz udarenog automobila. Nesreća se dogodila na ukrštanju Savske ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića - priča za portal 24sata.hr čitalac koji je svedočio ovoj nesreći u kojoj su učestvovali automobili iz pratnje Andreja Plenkovića.

Prema fotografijama koje je snimio čitalac, iz automobila se zadimilo, ali 24sata.hr saznaje da se radilo prvenstveno o dimu nakon aktivacije vazdušnih jastuka.

- Plenković je nakon sudara izašao iz automobila. Samo je prešao u drugo vozilo iz pratnje, nisam video jesu li povređeni - kaže taj čitalac.

- Prvi automobil je prošao preko žute barijere i naglo stao, a drugi se zabio u njega - dodao je čitalac.

Kako je potvrdio portparol Vlade Hrvatske Marko Milić, svi su dobro, a dva automobila iz pratnje su se sudarila pri kočenju. Niko drugi nije bio ugrožen.

- Po povratku sa sednice Vlade iz NSK na Savskom putu dogodila se manja saobraćajna nezgoda dva vozila iz štićene kolone. Nije niko povređen. U saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila niti su bili ugroženi pešaci - rekao je portparol Vlade Hrvatske.