Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao značaj novog paketa mera koji doprinosi daljem rastu srpske ekonomije. Predsednik je na početku istakao kako su svi ljudi različiti i da neko ustaje ranije, neko kasnije i da ne misli da je to prednost ili nedostatak.

- Mere koje donosite, pogotovo ovakve popularne, je lako doneti ali teško realizovati, zato je važno obezbediti prihode. Prihodi za jun su bolji od očekivanih, čak i akcize, bez obzira koliko smo izgubili zbog akciza na naftu, domaći PDV kao najvažnija stavka, porez na dobit, sve je veće nego što smo očekivali što je odbar znak. I uvozni i domaći PDV su veći i to je dobar pokazatelj ekonomskog napretka. Ovo je ono što raduje ljude i što je vest za svakog građanina, a to je da ćemo za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodatak, daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, dakle početkom septembra. Mislim da je to dobro jer ćemo ranije povećavati i penzije, ne mogu da tvrdim za plate, ali penzije ćemo povećati pre januara, pa je bolje da im damo nešto i ranije. To je dobra vest za građane, taman pre kraja leta, i oni koji idu na odmore, pomažu unucima da mogu da odu na odmor. Mislim i verujem da će se ljudi tome obradovati - rekao je on za Informer Tv.

Zahvalan je građanima jer vide koliko je truda uloženo oko lekova.

- To je danima trajalo, kojim metodama da se poslužimo. To pokazuje brigu za sve, ne samo za one koji imaju redovnu terpaju. Da, trebalo je ranije. To će još dodatno smanjiti inflaciju koja je i inače pod kontrolom u Srbiji - kazao je Vučić.

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