O naslovnoj strani "Danasa", predsednik ističe oni hoće da kažu da su građani potkupljivi sa navodima da novim merama kupuju ljude i dižu rejting koji je u padu.

"Misle da bilo ko i bilo čime može da kupi nečiju volju. Ne, ljudi samo sagledavaju ko je bolji za njihovu budućnost... Govore o padu rejtinga, moram da ih razočaram, reč je o rastu rejtinga, ali zašto da im govorim detalje, verujem da ćete imati agencije koje će vam o tome pričati ili možda neće, ali izbori će na najbolji način reći sve. Oni to ponavljaju jer polaze od sebe, razmišljaju šta bi oni da se suočavaju sa padom rejtinga. Ako smem da kažem, prvi put sam donekle zadovoljan rezultatima koje dobijamo. Ja nikad nisam zadovoljan i nađem uvek zamerke i oni koji me poznaju znaju šta to znači kada kažem", rekao je predsednik.

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