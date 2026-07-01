Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sprovođenja ključnih mera usmerenih na zaštitu životnog standarda najranjivijih kategorija stanovništva. Fokus novog paketa mera jeste energetska sigurnost i finansijska olakšica za domaćinstva, sa posebnim akcentom na penzionere i socijalno ugrožene građane.

Nova izdvajanja i manji računi za struju i gas

Tokom predstavljanja paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, predsednik Vučić je zvanično potvrdio da će Uredba o energetski ugroženom kupcu ostati na snazi i nakon 1. oktobra ove godine. Kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje ove mere, država je odlučila da izdvoji značajna dodatna finansijska sredstva.

Vučić je istakao da je za ovu namenu obezbeđeno dodatnih 28,1 milion evra, što će direktno uticati na smanjenje troškova osnovnih energenata za građane kojima je pomoć najpotrebnija.

Govoreći o konkretnim benefitima i procentima umanjenja, predsednik je izjavio:

- To su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1.000 dinara i borce.

Ova odluka nadovezuje se na ranije najave državnog vrha o sistemskoj podršci penzionerima. Predsednik Srbije je nedavno ukazao na to da se radi na opsežnom planu koji neće predstavljati samo kratkoročnu ili simboličnu pomoć, već konkretnu podršku kućnim budžetima.

Produžetak Uredbe, uz fiksne popuste, predstavlja realizaciju tog obećanja, čime država nastoji da ublaži efekte eventualnih globalnih energetskih i ekonomskih izazova na lokalno stanovništvo.

Detalji o Uredbi

Dodatnih 28,1 milion evra opredeljeno je za nastavak sprovođenja mere.

Uredba se produžava i nakon 1. oktobra 2026. godine.

Od 20 do 40 odsto popusta na račune za struju i gas za socijalno ugrožena domaćinstva.

Fiksno umanjenje od 1.000 dinara namenjeno je penzionerima i borcima.