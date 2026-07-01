Na kraju razgovora predsednik je rekao da se zahvaljuje narodu Srbije na podršci.

- Hoću da se zahvalim ljudima. Godinu i po dana su pokušavali da nam slome zemlju, nisu uspeli. U narednom periodu ćemo se baviti jačanjem Srbije. I da kažem ljudima u Srbiji beskrajno hvala, jer bez njih to ne bismo mogli. I da ih zamolim da se svi posvetimo ubrzanju naših ekomonskih aktivnosti. Mi ćemo da radimo svoj posao dok imamo podršku naroda, a onda će ljudi u skorom roku imati priliku da iskažuje svoje stavove, i kako vide sebe u budućnosti - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je prokomentarisao i kritike blokadera da će nove mere oštetiti budžet Srbije o čemu možete čitati OVDE.

Predsednik je rekao da će za penzionere, socijalno ugrožene, borce i oni koji primaju dečiji dodatak, država dati sve od sebe da idemo mesec dana ranije sa isplatama, početkom septembra, kao i da će penzije biti povećane pre januara. Više o tome OVDE.

Vučić je prokomentarisao i navode tabloida "Danas" koji je na naslovnoj strani objavio da se "državnim novcem vraća pad rejtinga". Više o tome OVDE.

Detaljnije možete pročitati u našem BLOGU UŽIVO.