Na kritike blokadera da će nove mere oštetiti budžet Srbije, predsednik kaže da je jedna stvar istinita - ljudi bi imali više poverenja za njih da za neku meru oni umeju da kažu da je dobra.

"Kada kritikujete sve što je dobro, ljudi ne vide smisao takve politike. Ali morate da shvatitite da njima pojedini mediji i ekspozitre određuju politiku. Ucenjuju ih da moraju da govore sve protiv Vučića. Važno je da ljudi znaju da sada imamo gotovo 5 milijardi evra na računu i sa svim tim, imamo još vremena da trošimo novac, a javni dug iznosi 43,7 u donosu na BDP što znači da smo nisko zaduženi... Sve je pod aposlutnom i striktnom kontrolom, vodimo odgovornu monetarnu i fiskalnu politiku", ukazao je predsednik.

"Neki dan sam video da pominju 'fiksni kurs', pa nemojte da pričate gluposti. Uopšte nemamo 'fiksni kurs' nego stabilan i on daje sigurnost građanima svoje zemlje. Prvi put u istoriji imamo takav kurs. Nema potrebe da to podstičemo menjanjem kursa dinara jer nam je ekonomija stabilna i dobro funkcioniše. To znači da u budžetu nemamo problema, i ako budemo pravili rebalans biće zbog uvećanih prihoda, da vidimo gde ćemo da trošimo novac. Eto, i to je dobra vest", kazao je Vučić.

"Mi smo vrlo konzervativni u procenama i bolji prihod će nam doneti mogućnost rebalansa da vidimo kako ćemo novac da potrošimo. Devizne rezerve su takođe visoke, i u stranim valutama i zlatu. Imamo dovoljno bafera i jastuka da se zaštitimo", rekao je Vučić, te dodao da Srbija ne bi preduzimala nove mere da nije sigurna da je zaštićena.

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