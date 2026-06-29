Blokaderi su pobesneli i sada na mrežama vode pravi rat. Da je revoltiran što je poslanica Pavlović govorila na blokaderskom skupu, na mrežama je otkrio i blokader M. M., koji je poznat na društvenim mrežama kao "Kristal Met Dejmon".

-Ljudi koji znaju da svojom biografijom ne pomažu borbi treba uvek da se sklone i da nastave da podržavaju samo ne iz prvog reda. Toliko je jednostavno. Ali čovek je željan pažnje i reflektora. Čovek želi diplomu za svoju borbu. Zahvalnicu. Preporučujem da ubijete svoj ego", napisao je on danas na Iksu.

Podsetimo, šizofrena cepanja, razočarenje i potpuni pesimizam zavladali su u blokaderskim redovima nakon govora Jelene Pavlović.

-Čuj napustila politiku, a narodna poslanica! Bila u Nestorovoj "covid najsmešniji virus" stranci, ali izgleda sve je oprošteno ako "podržiš studente"? Važno da im je ProGlas problem. I posle "nije Služba preuzela" SP, piše jedan od blokadera na Iksu.