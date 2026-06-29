Rat blokadera znatno se pojačao posle debakla blokaderskog skupa održanog u Kraljevu pod nazivom "Sve se vidi na Vidovdan", na kome je jedan od govornika bila i Jelena Pavlović, narodna poslanica, koja je ranije bila poslanica pokreta "Mi, snaga naroda" Branimira Nestorovića.



Sada se oglasila i glavna junakinja tužne blokaderske priče, Jelena Pavlović, nazvala je blokadere koji je napadaju - narkomanima i Vučićevim poslušnicima.

Evo šta je Pavlovićeva napisala na Iksu:

"Ko se u kolo hvata u noge se uzda!

Vučićeve čuvare sistema i botove ne treba tražiti, sami se prijavljuju.

Od mene ćete svakako dobiti odgovor.

Možda narkomane preskočim, razmisliću. Ne zato što mi je teško da odgovorim, već principijelno; drogirati se, a pretendovati na politiku je nedopustivo i vrlo nečasno. Sa njima možda ipak samo na sudu.

Još niste razumeli da sa odlaskom Vučića odlazite i vi koji nikada niste imali bilo šta da ponudite i što će vaša umišljena bitnost trajati samo dok traje i Aleksandar Vučić.

Zato i dalje sedite u Narodnoj Skupštini i ne želite raspisivanje izbora.

Kada sam u aprilu 2025 godnine poslednji put bila u Narodnoj skupštini i zatražila izbore i podršku studentima i profesorima, ni jedan aplauz podrške od vas nisam dobila.

Ni jedan, jer izbore ne želite.

Za razliku od vas "profesionalnih političara" ja imam svoj poziv na koji sam ponosna.

Sa zadovoljstvom ću, koliko mogu, pomoći da se politička scena očisti, a ovo je moj mali doprinos u tom cilju.

Na kraju, napad na mene, nakon govora u Kraljevu je neoboriv dokaz da su vaš problem strudenti, a ne ja.

Meni ništa ne možete, a njima još manje.

Sve što je do mene, ja ću pomoći, od napuštanja Narodne skupštine do svega što bude potrebno, a vi se pogledajte u ogledalo i zapitajte se, mada znate, za koga igrate."