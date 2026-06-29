Antić je u emisiji Uranak na TV K1 rekao da se na početku protesta studenata u blokadi pojavio zahtev da se dostavi dokumentacija o rekonstrukciji novosadske stanice, kao i da se od tada traži pravda, iako svi znaju da procesi za nesreću poput pada nadstrešnice ne traju manje od deset godina.

"Ovde se tražila dokumentacija koju pritom ima prorektor Bojović, koji je na čelu Skupštine Železnice, ali o tome se, naravno, ne govori. I traže pravdu, a znaju da nigde u svetu za takvu nesreću kao što je pad nadstrešnice i smrt 16 ljudi ne traje ispod deset godina proces. To je ozbiljan proces sa ogromnim kaznama", kaže Antić.

Naveo je da su studenti tokom ranijih protesta obično pozivali na bojkot nastave, ali da se nikada nije desilo da fakulteti budu zatvoreni protivzakonitom odlukom dekana.

"Nas su te demonstracije i blokade, ti tzv. studenti u blokadi izveli na ulicu, a svaka vlast bi na to odgovorila pozivanjem svojih pristalica i dobro je da nisu rađeni kontramitinzi, da nisu sukobljavani građani, jer i to je moglo da se desi. Mi smo imali ozbiljne ljude, doktore nauka, pametne ljude, moje prijatelje, kojima je smetalo što je sad deo nekog tamo parka zauzet od strane ljudi koji ne misle kao oni, a nije im smetalo kad je neko naš najstariji univerzitet i sve fakultete zatvorio", rekao je Antić.

Naveo je da na Filozofskom fakultetu u Beogradu više od polovine profesora nije potpisalo podršku blokadama, ali da nisu smeli da na Nastavno-naučnom veću razgovaraju o protivzakonitoj blokadi.

Prema rečima Antića, početak decembra 2024. godine je pokazao da na Univerzitetu u Beogradu postoji jedna totalitarna grupacija.

"To je ideologija koja možda nije desna ili leva, ali pripada istom onom modelu kome je pripadala Nacionalno socijalistička radnička partija Nemačke, Nacionalna fašistička partija Italije, Komunistička partija boljševika, itd. Vi ste imali skoro 18 godina na Filozofskom fakultetu dve ili tri grupe mladih ljudi koji ne čine ni promil studenata. Tu je reč o 50-60 ljudi sve zajedno koji su sprovodili neku svoju političku agendu i tu ima više generacija studenata", kaže Antić.

Dodao je da su sve vlasti u prethodnih 40 godina dozvoljavale univerzitetima da se samostalno reformišu, iako, kako je naveo, država treba da odlučuje o svemu na državnim univerzitetima.

"Ako je državni univerzitet, država odlučuje o svemu, od upisne politike do finansija i kakav će to biti univerzitet", rekao je Antić.