Američki specijalizovani vojno-analitički portal Militeri Voč ocenio je da bi Srbija nakon uvođenja sistema HQ-9 mogla da raspolaže jednim od najdalekometnijih i najsposobnijih kopnenih sistema protivvazdušne odbrane u Evropi.

Portal navodi da je odluka Beograda o nabavci HQ-9 usledila nakon ranijih planova za nabavku ruskih sistema S-300 ili S-400, kao i posle uvođenja kineskog sistema srednjeg dometa HQ-22 u naoružanje Vojske Srbije 2022. godine.

Prema analizi Militeri Voča, HQ-9 bi se po sposobnostima mogao porediti sa najpoznatijim zapadnim sistemima PVO.

"Karakteristike HQ-9 veoma povoljno stoje u poređenju sa skupljim sistemima NATO standarda, uključujući MIM-104 Patriot, koji su evropske države ranije koristile, ali su ih donirale Ukrajini, kao i francuski SAMP/T NG, čiji je domet gađanja 150 kilometara. HQ-9 se izdvaja ne samo po znatno većoj mobilnosti od zapadnih sistema, već i po mnogo većem dometu dejstva, do 300 kilometara. Poređenja radi, MIM-104 Patriot može da gađa ciljeve na daljinama do 200 kilometara, dok SAMP/T NG ima domet od 150 kilometara", navodi ovaj portal.

Portal dodaje da bi jedini sistem u Evropi sa većim dometom mogao da bude ruski S-400, ukoliko koristi rakete 40N6 dometa do 400 kilometara, ali ističe da nije potvrđeno da li su te rakete raspoređene.

Prema njihovoj proceni, nabavka HQ-9 bi Srbiji mogla da donese najveći domet raketa zemlja–vazduh među evropskim državama.

Militeri Voč navodi da je upravo veliki domet jedna od ključnih prednosti savremenih PVO sistema, jer omogućava zaštitu šireg područja i reagovanje na pretnje na većoj udaljenosti.

"Veliki domet HQ-9 omogućava stvaranje široke zone zabrane pristupa i manevra, u koju neprijateljski avioni moraju da izbegavaju ulazak kako ne bi ušli u domet raketa. To je posebno važno jer avioni za podršku, poput sistema za rano upozoravanje i kontrolu i aviona tankera, predstavljaju multiplikatore snage i mogu biti pogođeni sa velikom verovatnoćom uništenja gotovo na punom dometu sistema", zaključuje ovaj portal.