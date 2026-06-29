Sad ću da vam pročitam jednu izjavu, izjavu univerzitetskog profesora u Beogradu, i to profesora Fakulteta političkih nauka, započinje analitičar Uroš Piper.

- Kaže on: "Izborna pobeda" - misli na Srpsku naprednu stranku - "neće biti dovoljna da proizvede političku stabilnost. Politički spor neće biti završen izborima." Ovo su vam reči Miloša Bešića, profesora Fakulteta političkih nauka. Da li možete da zamislite, na primer, profesora političkih nauka na Univerzitetu Sapijenca u Rimu, Kolumbija univerziteta u Njujorku, Moskovskog univerziteta ili, na primer, Oksford univerziteta u Velikoj Britaniji, koji kaže da kada jedna politička opcija - on ovde govori, profesor Bešić, o vladajućoj političkoj opciji SNS i SPS - pobedi na izborima. Znači on već priznaje da postoji velika mogućnost da će se to tako i dogoditi, to neće rešiti politički spor, i kako kaže, politički spor neće biti završen izborima - ističe analitičar.

- E, moj profesore, a kako će, Bešiću, biti završen taj politički spor? Ti koji učiš mlade ljude o političkoj teoriji na Fakultetu političkih nauka kažeš da kada jedna politička opcija pobedi na izborima, to nije rešenje onda. A šta je rešenje? Je l' rešenje 1944. godina, teror, ubistva, prebijanje ljudi na ulici? Sramotno. Sramotno i neverovatno da su ovakvi ljudi profesori na Beogradskom univerzitetu, ali zato se Beogradski univerzitet i kotira tako kako se kotira i pada iz godine u godinu. Izbori će rešiti sve, izbori će pokazati volju građana i naroda Srbije. Ko god bude pobedio, druga strana treba to da prihvati, i to je realnost. Sve ostalo je poziv u haos, nasilje, divljanje, i to građani Srbije ne prihvataju. Razumi to, profesore Bešiću - zaključuje Piper.