Džonatan Mur, bivši specijalni savetnik američkog državnog sekretara Entonija Blinkena za vanredne situacije, izjavio je da na osnovu snimaka sa protesta u Beogradu nije video reakcije koje bi ukazivale na upotrebu sredstva poput zvučnog topa.

- Nisam bio prisutan 15. marta ovde, ali sam video nekoliko video-klipova. Slučajno, bio sam šef Stejt departmenta za vanredne situacije u ime bivšeg državnog sekretara Entonija Blinkena. Nisam naučnik ni lekar, ali kada sam razgovarao sa svojim kolegama, članovima njihovih porodica koji su tada doživeli napad, ili šta god to tačno bilo, jer se ne zna, oni su rekli da su bili suočeni sa nečim glasnim i reagovali kao što bi to deca uradila - stavili ruke na uši i pokrili ih. U video-klipovima sa protesta 15. marta u Beogradu ne vidim takvu prirodnu reakciju. Znači da je bio neki izvor straha ili stresa - ukazuje Mur.

On to ilustruje primerom panike koja može nastati na mestima poput pozorišta, jer kada neko kaže „požar”, kreće panika i svi pokušavaju da izađu...

- Čudna je reakcija na protestu da ljudi beže s ulice - primećuje Mur.

Navodeći da ne zna šta tačno poseduje srpska policija, Mur ističe da na osnovu snimaka sa protesta zaključuje da nije upotrebljeno sredstvo poput zvučnog topa.

- Naprotiv, bilo je građana u velikom broju, a sve je prošlo bez nasilja - dodao je Mur.

On je potom prokomentarisao i proteste u Srbiji.

Govoreći o samim protestima, ne želi, kaže, da kao stranac komentariše unutrašnje stvari u Srbiji, ali kao neko ko je na Balkanu od 1991. godine i prati balkanska pitanja više od tri decenije, konstatuje da su oni dokaz da je Srbija demokratska zemlja.

- Građani imaju mogućnost da protestuju, glasaju na izborima. Što se tiče Skupštine, možda će biti novih izbora, ne znam. To zavisi od srpskih vlasti. Što se tiče predsednika Srbije, on je izabran 2022. godine ogromnom većinom, sa više od 60 odsto glasova, odnosno sa više od dva miliona građana koji su glasali za njega. Ako su građani iz bilo kog razloga nezadovoljni, imaju pravo demokratskim putem, a ne anarhijom, da promene Skupštinu, predsednika i druge funkcionere. Imaju pravo i na protest. U Srbiji postoji sloboda govora - zaključio je Mur.

Dodaje da su demonstranti, posebno 15. marta, došli na skup u velikom broju, te da je veoma ohrabrujuće da su građani, pa i vlast, pre svega policija, profesionalno, mirno reagovali.

- Bilo je mnogo ljudi na ulicama, važno je da nasilja nije bilo - podvukao je Mur.

Ponošev poslanik priznao da zvučni top nije upotrebljen

U pokušaju da optuži vlast za navodnu upotrebu zvučnog topa protiv naroda, Petar Bošković, poslanik iz stranke Zdravka Ponoša, priznao je da je cela priča o zvučnom topu - obična izmišljotina!

Bošković je javno izneo detalje ovog uređaja, očigledno želeći da uplaši javnost strašnim posledicama.

- I kad smo kod zvučnog topa, da podsetim da zvučni top ima frekvenciju od 170 do 200 decibela, zavisi, naravno, od modela, a da je ljudsko uho osetljivo i da oseća bol na 120 decibela, a da na 150 decibela pucaju bubne opne, a da ne govorim dalje, imate trajne posledice - poručio je Bošković.

Sada se postavlja logično pitanje: Da li postoji ijedna osoba kojoj je 15. marta pukla bubna opna? Ne postoji!

Olenik glumi heroja na mrežama, a uplašen stigao na informativni razgovor

Advokat Aleksandar Olenik stigao je juče u zgradu UKP-a na Novom Beogradu vidno uplašen i uznemiren, gde su pripadnici policije sa njim obavili informativni razgovor jer je nakon protesta 15. marta 2025. godine u javnosti širio laži i dizao paniku da su državni organi o upotrebili zvučni top.

On je odbio da odgovara na pitanja novinara, bio je vidno neprijatan i neuljudan.

I dok je u medijima i na društvenim mrežama izigravao heroja, pred policijom je, kako saznajemo, bio manji od makovog zrna!