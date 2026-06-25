"Danas postoji samo jedna poruka: maksimalno jedinstvo, maksimalna solidarnost i maksimalna akcija", navodi se u poruci objavljenoj na kanalu Telegram u ime Madura i njegove supruge Silije Flores de Maduro, prenosi CNN.

Maduro i njegova supruga trenutno su u federalnom pritvoru u Njujorku, gde se suočavaju s optužbama za trgovinu drogom i oružjem, nakon što su ih američke snage početkom januara zarobile u njihovom predsedničkom kompleksu u Karakasu.

"Neka niko ne bude ostavljen sam, neka svaka zajednica brine o svojoj deci, svojim bakama i dekama, svojim bolesnima. Venecuela se suočila s velikim iskušenjima, a mi ćemo i iz ovog izaći jaki, sa verom, disciplinom i solidarnošću", napisao je Maduro u objavi na Telegramu i pozvao ljude da podrže rad spasilačkih i medicinskih timova.

Poruku podrške poslala je i dobitnica Nobelove nagrade za mir i liderka opozicije Marija Korina Maćado koja je pozvala na snagu i solidarnost u teškim vremenima.

"Moje srce, moj beskrajni zagrljaj i moje molitve su uz svaki venecuelanski dom u ovim satima patnje", napisala je ona na društvenoj mreži Iks, prenosi venecuelanski portal Talcual digital.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena pogodili su Venecuelu i glavni grad Karakas gde je srušeno nekoliko zgrada, a broj žrtava je nepoznat.

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