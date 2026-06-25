Srpska trobojka zauzeće površinu od oko 4.000 kvadrata, biće široka osam, dugačka 500 metara i teška oko jednu tonu.

Veliki vidovdanski skup Srpske napredne stranke "Srbija, jedna porodica", koji će okupiti građane iz svih delova naše zemlje, biće održan u subotu, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Kako je najavljeno, prisutnima će se obratiti i šef države Aleksandar Vučić, koji će govoriti o planu za budućnost zemlje, predstaviće naziv izborne liste SNS i otkriće da li će na predstojećim izborima nastupiti kao kandidat za premijera države.

Spektakularan prizor obasjao je centralne gradske ulice, a kolona se protezala se od RTS-a do Londona, kao i od Trga Nikole Pašića do Vukovog spomenika, obuhvatajući ukupno oko 1,5 kilometara.

Fantastični kadrovi iz prestonice kao pozivnica za veliki skup:



- Dragi narode, poštovani građani, pozivam vas da 27. juna dođete u centar Beograda. Tog dana želim i svi mi, voleli bismo da čujemo vas. Tog dana neće biti reči samo o politici, već o ljudima, porodici, zajedništvu. I rekao bih, da će biti mnogo drugih aktivnosti. Od programa za decu, starije, sportskih terena na kojima ćete moći da uživate, do toga da ćemo da vam prikažemo robote i mnogo važnih stvari za budućnost naše zemlje, ali više od svega želimo da čujemo vas. Želimo da vidimo šta je to što vi hoćete da promenite. Želimo da čujemo vas, šta je to što biste želeli da bude drugačije, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti. I zato vas molim, 27. juna dobrodošli u Beograd, dobrodošli što zajedno moramo da uradimo u budućnosti, jer ne postoji ništa važnije od toga, da zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija - poručuje predsednik Vučić.



