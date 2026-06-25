Ostalo je samo nekoliko dana do velikog skupa „Srbija, jedna porodica“ koji će biti održan 27. juna na platou ispred Skupštine Srbije, a prisutne očekuje bogati program, od robota koji će igrati „moravac“, do nastupa najvećih estradnih zvezda. Takođe, posetioci će moći da glasaju za pet, od 15 ponuđenih tema, koje smatraju kao najvažnije za razvoj Srbije.

Organizatori su najavili da će za posetioce biti pripremljen bogat i raznovrstan program namenjen svim generacijama - od dečjih sadržaja i tehnoloških atrakcija do interaktivnih zona.

U okviru manifestacije biće predstavljena najveća srpska zastava i roboti, dok će najmlađi posetioci moći da uživaju u posebno pripremljenom dečjem programu.

Poseban deo događaja biće namenjen direktnom učešću građana u određivanju prioriteta za budući razvoj Srbije. Naime, ispred Skupštine biće postavljene glasačke kutije, a posetiocima će biti ponuđeno petnaest tema koje se odnose na različite oblasti razvoja zemlje.

Građani će imati priliku da odaberu pet tema koje smatraju najvažnijim i svoj izbor ubace u posebno pripremljene kutije. Upravo zbog ovako osmišljenog načina da svi građani Srbije aktivno budu uključeni u dalji tok političkog života naše zemlje, najavljeno je da će taj 27. jun označiti prekretnicu.

Cilj ovog segmenta programa je zapravo da građani aktivno učestvuju u iznošenju svojih stavova i predloga, umesto da budu samo posmatrači događaja. Na taj način, svaki učesnik imaće priliku da doprinese kreiranju prioriteta za budućnost Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video-poruku na svom zvaničnom Instagram nalogu, i tom prilikom je pokazao kako će izgledati glasački listić kojim će građani na velikom skupu 27. juna birati prioritete razvoja naše zemlje.

- Ja sam ovde dobio sada nešto što je veoma važno. Glasački listić nije pravi glasački listić za izbore, ali je mnogo važan glasački listić. Dvadesetsedmog svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju ovakav papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo da po pet zaokruži. I da kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države - objasnio je predsednik.

Potom je sve dodatno pojasnio:

- Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje.

Inače, na ovom velikom događaju 27. juna organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, muzičke nastupe i zabavni program prilagođen širokoj publici.

Građanima se preporučuje da na lokaciju događaja dođu ranije kako bi na vreme obišli sve sadržaje i prisustvovali programu koji će trajati tokom većeg dela dana.

Porodični sadržaj predstavlja poseban programski segment namenjen deci i roditeljima, a najmlađe očekuju predstava „Pepa Prase“, kreativne radionice, edukativni sadržaji, interaktivne aktivnosti, kao i zajedničke igre za roditelje i decu.

Poseban deo programa biće posvećen savremenim tehnologijama.

Posetioci će imati priliku da vide humanoidne robote, inovativne prezentacije, interaktivne tehnološke zone, savremena dostignuća iz oblasti nauke i tehnologije.

Ovaj segment namenjen je pre svega mladima, ali i svima koji žele da se upoznaju sa novim tehnološkim rešenjima.

Naravno, predviđen je i celodnevni muzički program. Posetioce će zabavljati Aca Lukas, Vesna Zmijanac i mnogi drugi, a najavljen je dolazak brojnih poznatih ličnosti.

Vučević: Skup će predstavljati sve ono za šta se SNS zalaže

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je moguće da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu koji će biti održan u subotu na platou ispred Doma Narodne skupštine izneti naziv liste sa kojom će naprednjaci izaći na izbore.

- Moguće je da će predsednik Vučić na skupu izneti naziv liste s kojom bismo išli na izbore, odnosno nešto više govoriti o izborima - rekao je Vučević.

Dodao je da će skup u subotu suštinski predstavljati i najavu svega onoga u šta naprednjaci veruju i za šta se politički zalažu i bore, a tiče se razvoja Srbije.

Vučević je rekao i da bi kao običan građanin apsolutno došao na ovaj skup, „da bude sa onima koji su sačuvali državu, sa patriotama, ljudima koji nisu bili za to da se izbace deca iz škole“.