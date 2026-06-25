Pravi spektakl nas očekuje na velikom skupu „Srbija, jedna porodica”, koji će u subotu, 27. juna, biti održan na platou ispred Skupštine Srbije, a tom prilikom će biti razvijena najveća zastava Srbije u istoriji.

Džinovsku trobojku je nekoliko desetina ljudi pripremalo danima skoro bez odmora.

O izazovima, preprekama, ali i zadovoljstvu rada na ovom projektu govori Sanja Burgić, šef tima dizajnera i krojača, koji su radili na izradi najveće zastave Srbije.

- Na izradi, odnosno šivenju i krojenju najveće zastave Srbije viđene u Srbiji i šire radilo je više desetina ljudi. Oni su svojim pregalačkim danonoćnim radom uz velika odricanja uspeli da iznesu ovaj grandiozan posao. Danima i noćima nije bilo odmora jer smo imali jasan cilj - do subote da završimo povereni posao. Dovoljno govore brojke o utrošenom materijalu. Želim da se zahvalim svim ljudima i kolegama koji su učestvovali u ovom epohalnom projektu. Nije nam, međutim, bilo ništa teško jer smo znali da sve to radimo za našu otadžbinu - za našu državu Srbiju. Hoću da kažem i da je ceo ovaj posao za nas bio čast, zadovoljstvo i privilegija - kaže Sanja Burgić.

Da podsetimo, zastava ima površinu od skoro 4.000 kvadrata, dugačka je oko 500 metara i teška skoro jednu tonu.

Tokom izrade zastave potrošeno je neverovatnih 10 kilometara konca i čak 400 kilograma boje.

Dimenzije zastave najbolje ilustruje poređenje sa jednom od najpoznatijih građevina na svetu. Kada bi se postavila uspravno, ova impozantna trobojka bila bi viša od Ajfelove kule, koja je visoka 330

metara.

To znači da bi džinovska srpska trobojka nadmašila jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza za čak 170 metara.

Još jedna brojka koja dovoljno ilustruje veličanstvenost zastave kojom će biti uveličan skup 27. juna - ispod nje bi moglo da stane čak 8.000 ljudi.