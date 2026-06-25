Pita Mujo koleginicu na poslu:
- Fato, zašto ti uvijek dolaziš na posao 15 minuta ranije?
- Zato da šef vidi kako sam vrijedna, pa da mi može bez problema natovariti posao za cijeli dan.
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Vic dana: Pita Mujo koleginicu na poslu...
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Pita Mujo koleginicu na poslu:
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