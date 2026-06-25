Portparol NATO-a tokom bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine Džejmi Šej rekao je za RTK2 da kampanju alijanse i dalje vidi kao legitimnu i opravdanu.

On smatra da NATO nije imao drugog izbora osim upotrebe sile, pošto je Slobodan Milošević odbio mirovni sporazum iz Rambujea.

Šej je izneo ocenu da je Milošević u Srbiji vodio „brutalnu kampanju” protiv naroda na Kosovu i Metohiji, čineći, kako je rekao, brojne povrede ljudskih prava.

On tvrdi da je NATO za svoj postupak imao podršku javnosti, parlamenata i široke međunarodne zajednice jer, kako je naveo, niko nije želeo da se ponovi ono što se desilo u Bosni od 1992. do 1995. godine kada je međunarodna zajednica bila veoma spora u preduzimanju odlučujućih koraka.

Šej je ocenio da je moguće postizanje sveobuhvatnog sporazuma između, kako je rekao, „Srbije i Kosova kao dve nezavisne zemlje”.

On je dodao da je neophodan stalni angažman SAD i EU da prinude Prištinu i Beograd da postignu sporazum.

„Dvadeseta godišnjica od završetka rata treba da bude mogućnost da se gleda u budućnost, a ne u prošlost. Jasno je da je iznad svega potreban sporazum Prištine i Beograda koji obavezno treba da obuhvati priznanje Kosova kao nezavisne zemlje”, rekao Šej, prenosi Tanjug.