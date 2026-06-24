Parlamentarna skupština Saveta Evrope ima 306 poslanika a za Izveštaj je glasalo svega 89.

Predsednica Narodne skupštine, Ana Brnabić, kaže da Božoviću nije važno koliko je poslanika glasalo za sramnu Rezoluciju, već jedino želi da to zloupotrebi protiv Srbije.

"Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvoji rezoluciju koja je toliko kredibilna da za nju glasa 89 od 306 poslanika (29%!!!!!!) u kojoj pominje upotrebu zvučnog topa, za koji je Evropski sud za ljudska prava podvukao da ne postoji niti jedan dokaz da je upotrebljen na skupu 15. marta, i to onda odmah iskoristi Balša Božović (potpisan kao politikolog i političar?!?!) da na N1 izjavi da je Aleksandar Vućić "čovek koji je pucao na svoje građane". Nema zvučnog topa. Nije Balši važno što je 89 od 306 poslanika glasalo za ovako idiotsku rezoluciju, njemu je važno da i to zloupotrebi protiv Srbije. Jedna idiotska stvar uvek povuče za sobom drugu idiotsku stvar. Što više i Savet Evrope i Evropski parlament guraju "zvučni top", to manje ljudi glasa za te rezolucije. I njih je sramota, samo Balšu i ostale blokadere nije", napisala je Ana Brnabić na Iksu.