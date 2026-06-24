"Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o navodnom iseljenju studenata iz Studentskog grada na Novom Beogradu zbog održavanja Specijalizovane izložbe EKSPO 2027, obaveštavamo medije i zainteresovanu javnost o sledećem:

Ne radi se o iseljenju studenata iz Studentskog grada, već o privremenom premeštanju dela studenata iz krila F Doma II. Studentski grad raspolaže sa blizu 4.500 mesta, dok se u krilu F nalazi manje od 10 odsto ukupnih smeštajnih kapaciteta. U navedenom krilu planiran je smeštaj 445 volontera koji će tokom trajanja izložbe EKSPO 2027 biti angažovani na organizaciji i realizaciji ovog velikog međunarodnog događaja. Svi studenti koji budu privremeno premešteni iz krila F dobiće smeštaj u okviru kapaciteta Studentskog centra „Beograd“ pod istim uslovima koje trenutno imaju u Studentskom gradu. Obezbeđivanje smeštaja za volontere u studentskim domovima predstavlja uobičajenu praksu prilikom organizacije velikih međunarodnih događaja, a ta praksa je na identičan način primenjena i prilikom organizacije Univerzijade 2009. godine. Za potrebe smeštaja volontera tokom izložbe EKSPO 2027, krilo F biće u potpunosti renovirano i modernizovano. Nakon završetka izložbe, obnovljene kapacitete nastaviće da koriste studenti, čime će unapređeni smeštajni uslovi ostati jedno od trajnih nasleđa EKSPO 2027 za buduće generacije studenata. Prema dosadašnjim iskustvima, do planiranog termina premeštanja, 16. aprila 2027. godine, značajan broj sadašnjih stanara krila F završiće studije i napustiti dom, zbog čega neće biti potrebno premeštanje ukupnog broja studenata koji danas koriste ovaj deo objekta.

EKSPO 2027 predstavlja najveći međunarodni događaj koji je Srbija ikada organizovala i priliku da se značajno unapredi studentska infrastruktura. Nijedan student neće ostati bez smeštaja, a investicije koje će biti realizovane ostaće trajna korist generacijama studenata koje dolaze," navodi se u saopštenju kompanije.