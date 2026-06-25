Grupa radnika GSP-a juče je došla do Predsedništva Srbije da preda svoje zahteve, a predsednik Aleksandar Vučić izašao je pred njih i primio zahteve.

Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor u roku od sedam dana i da će delegaciju radnika GSP-a primiti u sredu ili četvrtak ujutro.

- Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom možemo da rešavamo probleme - naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Jedan od predstavnika radnika GSP-a rekao je predsedniku Vučiću da je GSP-u, da bi nastavio da radi na svim linijama, potrebno najmanje 90 trolejbusa pošto su zastarela vozila, a da Grad Beograd ima rešenje da kupi 60 trolejbusa za GSP, a da ostatak da privatniku na 20 godina preko javno-privatnog partnerstva.

Naveo je da oni traže 90 trolejbusa za GSP, a predsednik je pitao da li bi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, na šta su oni rekli da bi prihvatili.

Vučić je istakao da privatna i državna svojina moraju ravnopravno da budu tretirane, ali da je uvek saglasan, kao državni čovek, da gleda kako da se zadrži ono što jeste državno.

- Naravno, moram da razgovaram sa ljudima iz grada, ja mislim da mi moramo da smanjimo ukupne troškove koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas, kao što znate. Na kraju krajeva, i za vas i za nas. I zato sam spreman da saslušam i hvala vam na tome. Ja nemam problem kada zviždite, kada bilo šta radite, što hoćete da razgovarate. Nikakav mi problem nije. Meni je važno da vi hoćete da razgovarate - rekao je Vučić.

Dodao je da će delegaciju zaposlenih u GSP-u primiti u sredu ili najkasnije četvrtak ujutru.

- Ne mogu da vam obećam ništa, ali ću gledati da pomognem - istakao je Vučić.

Zahvalio je zaposlenima u GSP-u što su na pristojan način protestovali, bez obzira na to kakva su im politička uverenja.

Šta tačno traže radnici GSP?

Radnici GSP-a koji su se okupili u zahtevima traže obustavu javnog-privatnog partnerstva dok se ne definiše status trolejbuskih linija u Beogradu, hitnu kupovinu najmanje 90 novih trolejbusa, nabavku 300 novih autobusa za potrebe GSP-a i državne garancije da više nijedna linija u Beogradu neće biti oduzeti GSP-u i prepuštena privatnim preduzećima. Učesnici protesta su se okupili kod zgrade „Londona“, odakle su krenuli u protestnu šetnju do Predsedništva, gde su predali zahteve. Skup su organizovali Sindikat „Centar“ GSP „Beograd“, Sindikat „Sloga GSP“, Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograd, Udruženje građana „Vratimo trolu 28“ i Udruženje korisnika javnog prevoza Beograda.