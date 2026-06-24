"Balša Božović, od nekadašnje mlade nade DS-a, do propalog političara, postao je analitičar i veliki ekspert.
Ekspert za pljuvanje po Srbiji i primanju donacija od mrzitelja Srbije.
Radi istine. Parlamentarna skupština Saveta Evrope ima 306 poslanika a za Izveštaj je glasalo svega 89.
To je ista ona Parlamentarna skupština Saveta Evrope koja ne poštuje međunarodno pravo i teritorijalni suverenitet i integritet Srbije. Ista ona organizacija koja želi takozvano Kosovo kao punopravnog člana.
Kada bi Srbija priznala Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, kada bi rekli da se u Srebrenici desio genocid i kada bismo Rusiji uveli sankcije, Izveštaj bi bio drugačiji.
Ovako, Izveštaj je samo još jedan pokazatelj da im smeta jaka i slobodna Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
To je jedina istina a mi ćemo se i dalje boriti da se istina čuje," navela je.
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