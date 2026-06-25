Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je danas vanredno stanje nakon dva razorna zemljotresa koja su pogodila područje Karakasa.

Obraćajući se na državnoj televiziji, Rodrigez je izrazila saučešće porodicama stradalih, a rekla je da su u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi.

Takođe je zahvalila Sjedinjenim Američkim Državama, nekoliko drugih vlada i međunarodnih institucija na pozivu da ponude hitnu pomoć.

Tramp: Broj poginulih u zemljotresima je katastrofalan

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj platformi Truth Social povodom katastrofe u Venezueli.

"Dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih", napisao je Trump. Poručio je i da su Sjedinjene Države spremne odmah da reaguju.

"SAD stoji spreman, voljan i sposoban pomoći! Dao sam uputstvo svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo delovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prvi izveštaji uopšte nisu dobri!!!", naveo je američki predsjednik u svojoj objavi.

U zemljotresu srušeno najmanje 20 zgrada, najviše u La Gvairi

Predsednik Nacionalne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez izjavio je danas da je razornim zemljotresima, koji su pogodili tu zemlju, najviše pogođena La Gvaira, država na severu zemlje, gde se, kako kaže, srušilo 15 zgrada.

U La Gvairi u istoimenom gradu je i najveća luka u zemlji, i u njoj se nalazi i Međunarodni aerodrom Simon Bolivar, koji opslužuje glavni grad Karakas, piše CNN i dodaje da je i u gradu Katija La Mar takođe srušeno nekoliko zgrada.

Na video snimcima vidi se da je u La Gvairi srušen veliki hotel Eduard, sa osam spratova i 106 soba. Na snimcima se vidi da je on u potpunosti srušen, odnosno da je od njega ostao samo ulaz.

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