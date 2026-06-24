- Dragi narode, poštovani građani, pozivam vas da 27. juna dođete u centar Beograda. Tog dana želim i svi mi, voleli bismo da čujemo vas. Tog dana neće biti reči samo o politici, već o ljudima, porodici, zajedništvu. I rekao bih, da će biti mnogo drugih aktivnosti. Od programa za decu, starije, sportskih terena na kojima ćete moći da uživate, do toga da ćemo da vam prikažemo robote i mnogo važnih stvari za budućnost naše zemlje, ali više od svega želimo da čujemo vas. Želimo da vidimo šta je to što vi hoćete da promenite. Želimo da čujemo vas, šta je to što biste želeli da bude drugačije, šta je to što zajednički možemo da uradimo u budućnosti. I zato vas molim, 27. juna dobrodošli u Beograd, dobrodošli što zajedno moramo da uradimo u budućnosti, jer ne postoji ništa važnije od toga, da zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija - poručuje predsednik Vučić.
Politika
"Da vas čujemo, da vidimo šta želite da promenite" Vučić: Da gradimo budućnost Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom instagram profilu i u kratkom snimku pozvao građane da dođu 27. juna u Beograd na skup Srbija jedna porodica.
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