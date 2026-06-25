OVAN

POSAO: Na poslu je napeta atmosfera. Generalno su svi nervozni. Nezadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Ne uspevate da uspostavite nikakav dogovor sa njima.

LJUBAV: Imate utisak da je danas jako teško naći kvalitetnu osobu za stabilan odnos. Razmišljate o bivšem partneru. Pitate se da li je slobodan i kako bi reagovao da mu se javite.

ZDRAVLJE: Prilično je nepovoljan dan za zdravlje. Očekuje vas nerviranje na poslu koje može da izazove skok pritiska. Pokušajte da izbegnete stresnu situaciju i nerviranje.

BIK

POSAO: Nezadovoljni ste sporom realizacijom poslovnih planova. Neplanirane teškoće se javljaju kad im se uopšte ne nadate i iz neočekivanog smera tako da usporavaju proces rada.

LJUBAV: Prilično ste nervozni i istresate ste na partnera. Umesto da mu na normalan i kulturan način iskažete neslaganje vaš ton je nepotrebo visok i komentari ironični.

ZDRAVLJE: Odličan je dan za početak dijete i redukovanje određenih namirnica. Niste sigurni da vam je volja jaka i da ćete moći da izbacite slatkiše iz ishrane, ali pokušaćete.

BLIZANCI

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Imate utisak da stagnirate i u poslovom i u finansijskom smislu. Iz tog razloga počinjete da se raspituje kod prijatelja o novom poslu.

LJUBAV: Odavno ste nezadovoljni komunikacijom i odnosom sa partnerom. Priznajete sebi da su slabe šanse da se odnos popravi. Raskidate sa parterom svesni da povratka nema.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa hormonima. Najugroženija je štitna žlezda, a nakog toga genitalije. Bilo bi dobro da zakažete kontrolni pregled kod ginekologa, naročito ako ste stariji.

RAK

POSAO: Očekuje vas puno teškoća na poslu. Imate volju da ih konačno rešite. Finansijski dobitak pozitivno utiče na vaš elan i vi se sa još više volje fokusirate na rešavanje problema.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je u fazi stagnacije. Svako vuče na svoju stranu. Imate utisak da niste deo tima nego individualci koji se bore za lične a ne zajedničke ciljeve.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Redovno se odmarate. Uspeli ste da napravite balans, da posao obavljate odgovorno, ali da se ne iscpljujete i imate energiju za druge stvari.

LAV

POSAO: Vreme i ogroman trud koji ste uložili u rešavanje poslovnog problema se konačno isplatilo. Problem je rešen, a vama je ogroman teret pao sa leđa. Zadovoljni ste postignutim.

LJUBAV: Druga polovina ima viđenje veze koje vama ne odgovara. Prilično je sugestivna i očekuje da ispunjavate njene zahteve. Reagujete momentalno i razjašnjavate joj stvari.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi vezani za probavu. Najbolje da proverite rok trajanja namirnica. Ukoliko im je prošao rok, a vi to ne primetite, doći će do bolova u stomaku.

DEVICA

POSAO: Imate prilično odgovoran stav prema obavezama i maskimalno ste organizovani. Poslovni saradnik ponovo odlaže sastanak u poslednjem trenutku što vas iritira.

LJUBAV: Uživate u dobroj komunikaciji sa partnerom. Bez obzira što je odnos na daljinu komunikacija je redovna i zadovoljavajuća. Partner dobro razume o čemu mu pričate.

ZDRAVLJE: Nervi su vam prilično osetljivi. Na poslu ste pod stresom i to negativno utiče na vaše psihološko zdravlje. Potreban vam je odmor i distanciranje od poslovnih problema.

VAGA

POSAO: Na poslu nema značajnijih dešavanja. Poslovne obaveze obavljate u roku. Organizovani ste, znate posao i uživate u njemu. Prija vam osećaj poslovne stabilnosti.

LJUBAV: Unosite elemente dinamike u odnos. Jako ste nesigurni, pa samim tim i ljubomorni. Posledica je pravljenje problema partneru bez ikakve realne osnove što mu prilično smeta.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Uspeli ste da napravite balans između posla i privane sfere. Odgovara vam što se ne iscpljujete na poslu i što imate vremena za odmor i društveni život.

ŠKORPIJA

POSAO: Osećate se prilično samouvereno. Dosadili su vam poslovni problemi koji vas koče već duže vreme. Donosite odluku da ih konačno rešite i odlučno se bacate na posao.

LJUBAV: Odličan je dan za komunikaciju sa partnerom. Druga strana ima određene sumnje po pitanju vašeg odnosa. Tokom otvorenog razgovora uspevate da ga smirite i opustite.

ZDRAVLJE: Kod muškaraca su mogući problemi sa urogenitalnim traktom, a kod žena sa genitalijama. Ovo je odličan dan za zakazivanje kontrole ili odlazak na istu kod ginekologa.

STRELAC

POSAO: Na poslu vas očekuju neplanirane teškoće. Zbog toga kasnite sa realizacijom tekućih obaveza. Imate utisak da ste angažovani na sve strane a da konkretnih rezultata nema.

LJUBAV: Jako vam je stalo do voljene osobe. Danas niste skroz svoji i pravite neviđenu ljubomornu scenu. Drugoj strani nije jasno šta vam je i šta je uzrok takvom ponašanju.

ZDRAVLJE: Vreme je za posetu stomatologu. Očekuju vas ili manji problemi koji zahtevaju momentalnu reakciju ili je vreme za redovnu godišnju kontrolu.

JARAC

POSAO: Smeta vam što kolege nemaju isti odgovoran stav prema poslovnim obavezama. Sastanak za koji ste se ozbiljno pripremali druga strana otkazuje u poslednjem momentu.

LJUBAV: Emotivno ste nesigurni i to se reflektuje na odnos sa parterom. Druga strana misli da ste hladni i nezainteresovani za vezu pa se polako distancira od vas.

ZDRAVLJE: Nervi su prilično osetljivi. Nepovoljna situacija na poslu je okidač. Bilo bi dobro da imate malo opuštenji stav i da se ne nervirate zbog ponašanja drugih ljudi.

VODOLIJA

POSAO: Puni ste pozitivne energije i pozitivnog stava prema poslu. Imate utisak da sve možete. Maksimalno ste skoncentrisani, vredni i samouvereni i postižete uspeh.

LJUBAV: Komunikacija u vezi vam nije jača strana. Svoje misli izražavate na previše otvoren i agresivan način što partneru smeta. Rezultat je iznenadni prekid komunikacije.

ZDRAVLJE: Imate ozbiljne probleme sa cirkulacijom. Prsti na nogama i rukama su stalno hladni bez obzira šta obuli i da li ste izloženi hladnoći ili ste u zatvorenom prostoru.

RIBE

POSAO: Smetaju vam sugestije kolega vezane za vaše obaveze. Odlučni ste da posao odradite isključivo onako kako vi smatrate da treba, a ne kako vam oni sugerišu.

LJUBAV: Emotivno ste ispunjeni. Bračni odnos je zadovoljavajući i imate utisak da kako vreme provodi sve je bolji i bolji. Partner vam daje osećaj sigurnosti i stabilnosti.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je stabilno. Osećate se dobro. Odlazite na masažu jer imate utisak da vam jako prija i da vas opušta. Imate navike koje održavaju stabilno zdravlje