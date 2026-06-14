Vučić je bio gost emisije "Jutro" od 10 časova i govorio je o svim aktuelnim temama.

Na pitanje o tome kako se oseća nakon najavljene ostavke sa pozicije predsednika, Vučić kaže:

"Delimično zadovoljstvo onim što smo uradili, uz dozu straha. Od kada sam predsednik, i kada sam bio predsednik vlade, imali smo strašne poplave, migrantsku krizu, koronu, početak sukoba u Ukrajini, i turbulencija koliko hoćete, teških razgovora oko KiM. Mnogo toga smo uradili, mnogo toga nismo, koliko god da sam zadovoljan autoputevima, naučno-tehnološkim parkovima, većim platama i penzijama, kursom dinara, niskim javnim dugom... I kada sve to sagledate, trebalo bi da sam zadovoljan. Najnesrećniji sam kad vidim da nismo pokazali brigu prema običnom čoveku, ali stvari nisu idealne nigde. Moramo sebe da menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti. Neko bi rekao kao da je juče bilo, meni je kao pre 50 godina", kaže Vučić.

Predsednik dodaje da ljudi traže rukovodstvo koje će da brine o njima umesto od sebi.

"Mora da brine o državi, da se bori za ulaganja u policiju i vojsku... Mislim da će o onome što smo uradili suditi generacije koje dolaze. Taj rezultat je takav da je Srbija bila 2010. ali i 2014. kada smo imali potrebu fiskalne konsolidacije, ispred nas su bili Makedonija pre nego što je promenila ime, i BiH. Danas je u martu prosečna plata u Srbiji bila viša nego u Crnoj Gori. Danas imamo oko 200 evra primanja više nego u BiH. Ona nije članica Jurostata, Crna Gora jeste. Prvi put u istoriji imamo 14 godina pune stabilnosti dinara", podseća Vučić.

Na pitanje koju politiku vidi kao najveću konkurenciju, predsednik kaže da uvek vidi ciljeve, a da se protivnicima nije bavio. Podseća da je deda Avram slavljen zbog jedne godine stabilnosti, a da sada niko neće da čestita njemu i rukovodstvu za to što imamo čak 14 godina stabilnosti.

"Mi izgleda nismo ljudi, moramo da budemo prikazani i prokazani kao neljudi, i zato rezultat ne sme da se broji. Brojaće se nekog dana kada drugi budu sagledavali dela, a ne svoje emocije", kazao je Vučić.

Kaže da svakako neće biti na Andrićevom vencu za desetu godišnjicu svog predsedničkog mandata, a na pitanje koga vidi kao najveću konkurenciju na sledećim izborima, rekao je:

"Uvek i u svakom trenutku sam pokušavao da se koncentrišem na ono što je naš posao i zadatak, da ponudim realnu budućnost građanima Srbije. Malo kome će u budućnosti poći za rukom da pobećuje sa 60 posto glasova u prvom krugu. Uvek je bilo do nas, šta je to što možemo da ponudimo građanima. Mnogo se toga promenilo, sve se promenilo. Ne bi bilo ovakvih plata da nismo promenili stvari u Srbiji kada je reč o zapošljavanju", kaže Vučić.

Predsednik podseća da se stanovništvo Srbije smanjuje zbog nedostatka prirodnog priraštaja.

"Želim da vas obavestim, mi danas imamo za neku stotinu hiljada manji broj građana nego pre 14 godina. Pre svega zbog niskog prirodnog priraštaja. Mi zato svake godine gubimo 40.000 stanovnika. Svake godine gubimo jedan Bor. To je zato što nemamo dece, i zato što se plašimo da o tome pričamo, zato što ne volimo da govorimo o deci, nego o ljubimcima. Dakle na mnogo manji broj ljudi mi danas imamo 550.000 više zaposlenih nego tada", naglasio je predsednik.

Kaže da su se njegovi politički protivnici oduvek nadali da će mu se nešto dogoditi, ili da mu otkaže srce, ili nešto drugo.

"Ali shvatate i ko je odlučivao o tome. Uvek sam smetao stranom faktoru, raznim ambasadama, zato što sam vodio slobodarsku politiku, slobodne nezavisne Srbije, suverene, i nikada nisam prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju. Bolje od njih sam znao šta su interesi našeg naroda i države. Ja sam 2014. godine prvi put shvatio koliko je to težak posao. Mislio sam da svi vide koliko se borim i radim, činilo mi se da svako mora to da poštuje. Nekada sam stvarno radio po 15 sati dnevno. Stvarno, po 15 sati dnevno, što nije normalno. I mislio sam da to svi vide. I onda krenu tekstovi da sam namestio tender firmi na Zapadnoj Tamnavi. I onda sam shvatio da je iza toga stajao Majkl Devenport. Dobijete od službe, vidite sve, tokove novca. I onda sam se pitao zbog čega sam kriv, i shvatio sam da sam baš zato što dobro vodio zemlju kriv", rekao je predsednik.

O sankcijama Rusiji, Vučić kaže da je odluka da Srbija to ne uradi izdržala probu vremena posle 4 i po godine.

"Kod rata u Ukrajini, neverovatan je bio pritisak iz Evrope i Vašingtona, to je teško izdržati, ljudi misle da je dovoljno da kažeš 'neću'. Ne znate ko dobronamerno savetuje, ali sam naučio da možete da se suprotstavite. Od 1945. to je najveći problem u Evropi. Mnogo savetnika i prijateljima mi je govorilo, kao i kod Briselskog sporazuma, neverovatan je bio pritisak od raznih ljudi iz Evrope i Vašingtona. Govorili su mi stalno: 'Morate, inače si gotov'. I to je teško izdržati, ljudi to ne razumeju... Na stranu što nikada ne znate koga sve imaju stvarno, a ko vam dobronamerno savetuje. Ali sam kao neko ko je izuzetno iskusan naučio da možete da se suprotstavite i više nego što to izgleda. Čini mi se da je u Tirani, kada je Gzavje Betel, bio je tada premijer Luksemburga, pokrene temu pred svima, 'ajde Aleksandre ti nama da objasniš šta si radio u Moskvi, o čemu se tu radi. Sve dobronamerno. I oni su valjda mislili, sede tu Makron, Šolc, Đorđa. I čini mi se da sam tada i gospođi Meloni i nekim drugima bio simpatičan, zato što su mislili da će dobiti izvinjenja i pravdanja. A ja sam ih pitao da li mi to ozbiljno govore i pričaju. Vi koji ste nam uzeli 14 odsto teritorije. I govorio sam ceo istorijat, završio sam shvativši da sam napravio bezbroj protivnika. Ali sam video i osmehe kod nekih ljudi", otkrio je Vučić.

Predsednik kaže da je napravio sebi bezbroj protivnika, ali i da je zaslužio poštovanje na osnovu toga što su videli da neko ima hrabrosti da se suprotstavi.

"Imali smo razumevanje fon der Lajen i u prethodnom mandatu, zato što sam govorio istinu, ono što stvarno mislim. Govorio sam 'ti si ovde da čuvaš Srbiju i samo te to zanima'. Nisam odgovoran nikome u Parizu, Berlinu ili Londonu. Kad to sebi kažem, onda nema granice koliko sam spreman da se borim", kaže Vučić.

Na izjave Tonina Picule, šta je veći problem za EU, naša saradnja sa Amerikom i Kinom, Vučić ističe da nama ništa nije problem.

"Neću da govorim ni jednu ružnu reč, ja sam rekao građanima da neću da ga primim, ali ću nešto drugo da kažem. Bio sam u Tivtu, ljudi su to videli. Ranije su stalno govorili o Rusiji, sada stalno spominju Kinu. Ali, pitaju, kako sad i Amerika? Ja ne razumem, stalno ste me kritikovali zbog evroatlantskih integracija? Pa promenio se svet. Kada su Priština, Zagreb i Podgorica protiv tebe, valjda s tobom nešto nije u redu? A ja pitam, a kako su protiv vas Vašington, Moskva i Peking?", rekao je Vučić.

"Nisam odgovarao na reči Milivojevića da ću da završim kao Gadafi, on se time hvalio. Pa je to govorio za mog sina. To je bilo u mejnstrim medijima. Pokušali su spolja, na različite načine da pronađu nekoga ko bi mogao da objedini sve u mržnji protiv mene, ne bi li pobedio. Teško je pronaći tu ličnost, oni su to znali. Onda su promenili čitavu političku strategiju. Donosi se odluka, imate Vučića na 50. Minus ili plus tri, na 50 posto, svi drugi su na 5,6,7. Odluka je bila da naprave od Vučića nečoveka, kampanja kriminalizacije nije išla najbolje, ali nekog traga ostavi. Kampanja negiranja rezultata nije išla, ljudi imaju svoje džepove. Ušlo se u kampanju dehumanizacije. Ali kada se posle 10 godina promeni emocija, ko će posle toga da dokaže bilo šta? Oni su napravili strategiju stvaranja DOS 2. Oni su heterogeni, nemaju kompetencije, nisu sposobni ni stručni. To je toliko bezobrazan pristup da oni kažu otvoreno da nemaju plan. A između sebe se posvađaju oko KiM, Rusije, Kine, nemaju jedan elementaran stav. Možete misliti kako bi izgledalo da pričaju sa stranim zvaničnicima", kaže Vučić.

"Kome ćete da kažete da je Bodiroga obrazovan, kome ćete da pričate o velikim sposobnostima Đokića? Onda idete na to da Vučić nije čovek, prvo da nije Srbin. Šta da kažem ocu i majci? Sad ja treba da priđem majci i ocu tražim da oni to demantuju. Šta da radi pristojan čovek? Znali su da ne možete tu ništa da uradite. Pogledajte, dve ključne političke stvari. Sve je ovo usmereno i na psihološko rušenje. Da nekoga predstavite da nije čovek i da ga psihološki uništite, ono što sam ja izdržao ne bi mogao bilo ko. Rekli su: zvučni top 15. marta. Pogledajte čemu je ta laž služila, naravno da nije bilo zvučnog topa. To je bila 'vadilica', kako mladi kažu, zbog neuspelog skupa na kome ništa nisu predložili osim uništavanja traktora. Dva dana je bilo priče o upotrebi zvučnog topa. Treći dan, po udžbenicima obojene revolucije, imate stotinu naslova 'Vučić je pucao u leđa svom narodu', kada vi prikažete neke koji se iz čudnog razloga razmiču levo i desno. Izveštaj FSB-a je bio precizan i perfektno napravljen. Kada kažete da je neko pucao u svoj narod, koga je briga koliko je puteva i pruga napravljeno, koga je briga zbog neprospavanih noći da se u Srbiji ne osete sankcije NIS-u? U Srbiji to niste osetili ni jedan dan. Ali ako kažete 'on puca u narod' vi kažete da on nije čovek, 'on puca u svoj narod'. Posle su rekli da možda i nije bilo istina", podseća Vučić.

"Sve da bi se dokazalo da nisam čovek. Posle toga su rekli, ja sam 'pucao u majke sa decom u naručju'", kaže Vučić, aludirajući na izmišljenu aferu "Sarajevo safari".

"Ne možete da se izborite jer jedna sustiže drugu laž. A suština je 'on nije čovek, on nije ljudsko biće, on je vrhunsko zlo'. I ja stanem i sam kažem čekajte, o čemu ovi ljudi pričaju? Jedino gde napredak nije ostvaren je obrazovanje, zbog onih koji su blokirali. Jeste u smislu obnove škola i vrtića, ali u srcu obrazovanja nije bilo velikih i važnih promena. Kažu, ne može da bude gore. Šta to tačno? Plata od 1.050 evra nije bolje od 330? Što vam nije bila tako pre 12 godina, ako je samo do vas a nije do Vučića?", pita predsednik.

O navodima da se troše "naše pare", Vučić podseća da nekada nismo imali stabilan dinar i da nije bio izgrađen ni metar pruge.

"Dehumanizacija je dovela dotle da vas ljudi gledaju kao monstruma. Kaže ozbiljan čovek Boško Jakšić, 'Vučić će da pokloni Trampu Đerdap'. Oni grade, ne dobijaju na poklon. Hidroelektrana je preko potrebna, kako da popravite odnose sa Amerikom?", pita Vučić.

"Ima tu u dobrom delu i moje krivice. Niko neće da kaže da je ispao glup, već naivan, svi to rade. Ja nisam bio naivan, ali nisam mogao da sakrijem prezir prema onima koji ne mogu da prihvate da Srbija napreduje bez njihovog učešća. To je slučaj sa lažnom elitom, ja nemam vremena za zgubidanjenje. Morali smo da menjamo zakon o radu, da donosimo mere finansijske konsolidacije. Samo gledate kako će oni da žive bolje i ništa drugo. Kriv sam što nisam to na pažljiviji način uradio, možda bi odnos tih ljudi bio drugačiji. Oni ne rezmišljaju o žrtvama nadtrešnice, ne znaju imena tih ljudi. Oni nisu čuli za bele čiope, a mi smo ih nahranili, ne oni", kaže Vučić i dodaje da se i tu radi o dehumanizaciji u pravcu "Vučić nije čovek, ne voli životinje".

"Dolazite do svega, kad se pojavi smrt ili ubistvo devojke M. Ž., ni minut ćutanja joj nisu dali. Psu u Novom Sadu su davali minut ćutanja jer je Hitna pomoć žurila da vozi čoveka do Urgentnog centra", podseća predsednik.

"A M. Ž.? Nije ih briga za to. Nisu dali policiji da izvrši uviđaj, a to što je mrtva - nema veze. Sa takvim zlom i neistinama smo se suočavali. U toj kampanji vi nemate šansu. Nudim penzionerima novi paket - banje, lekovi, dodatna davanja, da vidimo kako siromašnijima da ponudimo više. Ali šta ja da nudim kad oni kažu 'ćuti ubico'. Ja ne mogu da odgovorim na milion takvih tvrdnji", kaže Vučić.

"Ne zaboravite, jedan deo ljudi uvek voli da šutira onoga ko leži na zemlji, ne mislim samo bukvalno. Nikada nisu bili hrabri da se potuku, ali jesu da sa najvećim besom ako imaju cokule šutiraju onoga koji leži na zemlji. Tako posle 15. marta mislili su da mogu da tuku koga god stignu. Ne zaboravite, 120 domaćina dovezlo je traktore koje su oni uništili. Nikoga policija nije uhapsila jer su radili zajedno sa njima, u to vreme. Što su im smetali traktori? Jesu li oni imali pravo na traktore i bajkere, a drugi nisu?", pita Vučić.

"Što se tiče izborne noći, nemam nikakv strah. Važni su samo izbori i volja naroda. Volja naroda je drugačija nego pre godinu dana, za nas je sada lakše, za njih mnogo teže. Situacija se psihološki okrenula, ljudi počinju da vide sa kakvim lažima su se suočavali. Ljudi razmišljaju o budućnosti, svojoj deci i sebi. Ne žele nešto što nije izvesno, bez plana i programa i najavljuje samo nasilje. Za šta revanšizam? Koji je opozicioni lider uhapšen u ovoj zemlji? Protiv koga revanšizam, protiv onih koji nisu postavili krvavu šaku na Instagram? Onda gubite političku slobodu", kaže Vučić.

On kaže da mu nije bila jasna izjava Ješića da treba srušiti Arenu i RTS.

"U ovoj zemlji imate 60-70 posto onih koji je za nekog drugog, ali komentatori moraju da budu objektivni. Na Areni rade dobri ljudi, marljivi. Da nije bilo nas, ljudi u BiH ne bi mogli da gledaju prenos", kaže Vučić.

O pretučenom novinaru Zoranu Vicelareviću na mitingu Proglasa u Ofenbahu, Vučić je rekao da mu je žao čoveka.

"Video sam da je Vlada Vuletić, ili Krstić, neko je rekao tačno, nije problem u onom nesrećnom čoveku iz Šapca, njegov život je dovoljno problematičan da razumete da ima frustracije. Problem je u praznoj dvorani Minhena ili Štutgarta, gde se čulo 'Vučić neće da ode sam', a i to lažu. Izborna pobeda se čestita, uvek sam čestitao, tako radi džentlmen. U pola deset uveče sam čestitao Nenadu Bogdanoviću. I mogao sam da tražim ponavljanja, ali nisam. Meni je najveći problem što sam video da niko od tih ljudi nema nikakvu empatiju. Onda je neki od tih važnih ljudi došao na Šolakovu televiziju. Zaključak pokazuje kakvi su to ljudi, 'najgore je što sad moramo da pričamo o napadu, a ne o veoma uspešnoj tribini'. Dakle, on nije kriv što je naneo poniženje bol čoveku i njegovoj porodici, taj čovek nije važan jer on je ćaci. Ćaci više nisu naprednjaci, već svaki neutralan čovek, svako ko postavi pitanje. Nije važno što je pretučen, ne žale oni za njim već za tribinom", istakao je predsednik.

Vučić dodaje da je napad na novinara sramota.

"Ko su ovi ljudi, šta su umislili? Što se iživljavate na traktorima, što ne uđoste u park? Jer ste znali da tamo ima nekoga ko će da uzvrati, a traktori neće. Želim Srbiju u kojoj će svakome biti dozvoljeno da misli, u kojoj niko ne želi smrt svojim političkim protvinicima. Za mog Danila su rekli da će da ga tuširaju uranijumom. Na to bi reagovao svaki otac. I šta treba da uradim ako ga sretnem? Da se ponašam kao on? To niti želim niti smem", kaže Vučić.

"Nije problem da li je neko pao, već da li je bio sposoban da se podigne. Pričao sam sa rukovodstvom, ljudima koji su veoma uticajni u SNS-u, osnivačima koji ne vole da se eksponiraju. Oni su rekli, 'ti ako nećeš da se boriš, ti reci. Mi ne vidimo rešenje'. Kada smo doneli odluku da se borimo, mnogo smo teškog proživeli ali smo se borili i izborili", rekao je Vučić.

"Oni svoju nesigurnost, frustriranost zbog političkih neuspeha pokušavaju da izleče isključivošću, time da ne sme da postoji drugačije mišljenje. Ako pomalo misliš drugačije, ti ne smeš da postojiš. Sve koji drugačije mi9sle blokiraju na društvenim mrežama. I kreću se samo u svom mehuru i čude se rezultatima izbora, pa kažu da mora da su bili kupljeni izbori", kaže Vučić o blokaderima.

"Mogli su da mi kažu sve u lice, ali nisu to dozvolili jer su znali da bih pobedio i pet njih da mi dovedu. Ne zato što sam vešt govornik, nisam nevešt, ali oni znaju da govorim istinu. Mi nismo smeli da platimo reklamu na N1 i Novoj S. Ja ih razumem. Zato što bi se makar u tih 30 sekundi čula istina, nekome bi došlo do mozga da provere ili razmisle. Oni drže te ljude u svom balonu, tri godine su lagali za Jovanjicu. Sećate se foliranja Tomanovića, Sente. Samo su ćutali da bi mogli da održavaju tihu vatru zbog sebe i svojih problema. Nikada nisu rekli da tu nema Vučića, sve dok to nije rekla Jelena Zorić, svaka čast na poštenju. I posle tri godine, kako da me vole? Zato ne žele mene tamo, ja danas govorim slobodnije i otvorenije, i tamo bih morao da odgovorim na njihove laži i zato nemam pristup tamo", rekao je Vučić.

O izborima, Vučić kaže da će biti uskoro, kada nadležni organi odluče:

"Uskoro ćemo da idemo na izbore, u naredna tri ili četiri meseca. Ali će nadležni organi da donesu odluku da li će biti spojeni izbori."

O medijima u Crnoj Gori, Vučić kaže da učestvuju u hibridnom ratu protiv Srbije.

"Nismo se mi mešali u njihova pitanja, oni su oduzeli deo Srbije. Nije njihovo kako ćemo da vodimo politiku, njihovo je da se drže međunarodnog prava, što nisu uradili. Kada već pričaju o tome da nikada Crna Gora nije izdala Srbiju. Ne bih da zalazim u istoriju, šta se tu dešavalo, ali sve to ostavite po strani, nama je narod u Crnoj Gori veoma blizak. 33 odsto građana Crne Gore su se izjasnili kao Srbi, ti ljudi će ovde imati sva moguća prava i podršku matice. Nadam se da će moći da se izbore za svoja elementarna prava, pismo i jezik. Zamislite, najveći deo građana Crne Gore govori srpskim jezikom, a to nije ni službeni jezik. Hrvata imate 0,4 odsto, i ja sam zabrinut kada im se ne otvori vrtić u Tavankutu. A oni ne urade ništa u Crnoj Gori kada imaju 33 odsto stanovništva", rekao je predsednik.

"Pozivam sve na skup 27. juna, milsim u poslepodnevnim časovima. Tada će čuti, saopštiću ime liste za predstojeće izbore, znaćemo slogane, sa čim idemo, koji nam je plan i program. Ja neću tu govoriti tačno, verujem da ću 28. govoriti o direktno o državnim odlukama vezano za penzionere i druga ugrožena lica. Sve ćemo u ta tri-četiri dana da uradimo", rekao je on.

Predsednik kaže da ima u glavi nekoliko imena za predsedničkog kandidata.

"Mislim da je suština u programu i planu, da ćemo do tada u potpunosti da ubedimo ljude da nismo baš monstrumi, ubice i neljudi, a naši planovi su postojeći i odgovorni. Vidite, Kinezi, ovo im je početak provođenja 17. petogodišnjeg plana. Uvek imaju planove. Čuli ste šta je predsednik Si rekao, to su ljudi koji gledaju u budućnost, sagledavaju budućnost. Ja ne podnosim politiku snaći ću se. Politika mora da ima planove, strategiju i taktiku. Tog 27. ćemo napraviti i glasačke kutije, ponudićemo građanima da od 10 tema zaokruže 5. Da vidimo šta narod, misli, šta su glavni prioriteti, da li zdravstvo, putevi, socijalna primanja. Za nas je važno šta ljudi misle, naša je obaveza da slušamo njih. Imaćemo kutije na mnogo mesta, pored toga papir, i svako će moći da zaokruži", rekao je on.

O naslovu u "Danasu" gde roditelji govore da deci nije mesto na Ekspu, Vučić je podsetio na to da su oni deci davali da lepe političke nalepnice.

"Nećete za to? A hoćete da im date motku u ruke, da napadaju policajce i pale baklje? Pre nego što podnnesem ostavku, daću sve od sebe da obezbedim u Skupštini većinu za promenu obrazovnog sistema. Baš me briga koliko će da protestuju Đokić i svi drugi, hoću da imamo konkurenciju i da popravljamo naše univerzitete koji se srozavaju iz godine u godinu. Uradiću to da prođe kroz Skupštinu, pa makar im to bio prvi razlog za streljanje kada pobede", kazao je Vučić.

Vučić ističe da Trampu ekonomija ide odlično, ali da imaju problem sa inflacijom.

"On ako uspostavi mir u Ormuzu, odjednom će ljudi videti velike promene na bolje. Nadam se, ali nisam siguran 100 odsto. To bi bila odlična vest za nas. Što se tiče svetskog prvenstva, ja uvek navijam za ove autsajdere. Uvek je divno gledati i Brazil-Argentina. I lisac je Anćeloti, noćas je 1-1 igrao sa Marokom. Ali i Evropljani su mnogo jaki", kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne laže narod, i da ne skraćuje mandat već podnosi ostavku.

"To je jedini termin koji može da se koristi. Nisam još ni spakovao knjige, imam ih mnogo. Sada sam čitao dosta oko Kine, i centralne Azije, oko Turkijskih naroda. Fasciniran sam njihovim uzletom, i želim da naučim više o njihovim tradicijama. A o Kini sam gotovo sve što je izašli na srpskom pročitao. Trudim se da pročitam uvek nešto, nekada zaspim u fotelji na poslu, dok čitam", rekao je predsednik.

Vučić ističe da bi više voleo da se analiziraju njegovi rezultati, a ne idolatrijski pristup o njemu.

"Ja ću se uvek držati rezultata. Uvek kada se završi utakmica, uvek volim da pogledam na semafor. Kada pogledate stvari realno, onda će rezultati doći. Ako izgubiš izbore, priznaš to i gledaš šta da menjaš", kazao je on.

Na kraju obraćanja, predsednik je još jednom pozvao sve građane na veliki skup 27. juna u centru Beograda, na platou Narodne skupštine u poslepodnevnim časovima.

Prethodno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, juče se oglasio se na društvenoj mreži Instagram i tom prilikom građanima poslao moćnu poruku, da je Srbija iznad svega!

Naime, predsednik Srbije je ogolio blokadersku politiku, koja se svodi na nasilje i manipulaciju.

- Priroda blokadera i suština svega što rade su laž i nasilje. Ja se borim za našu Srbiju i narod, za nove investicije i Srbiju koja pobeđuje - poručio je predsednik Vučić.