Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je od prvog trenutka bio uveren da tokom protesta 15. marta nije upotrebljen zvučni top, ističući da je bio spreman da se povuče sa funkcije ukoliko bi se dokazalo suprotno.

- Ono što smo danas dobili u vašem filmu, čak bolje prikazano nego sinoć na RTS-u, jeste šta se dogodilo. Mi smo od početka znali šta se nije dogodilo. Znali smo da nije bilo zvučnog topa. Apsolutno smo to znali. Ja sam istog sekunda ponudio mesto predsednika Republike ukoliko se pokaže da smo dejstvovali zvučnim topom. Znali smo da nismo - rekao je Vučić.

On je naveo da se tek sada, zahvaljujući materijalima tužilaštva i podacima koje su prikupile nadležne službe, može sagledati način na koji se, kako tvrdi, širio talas panike.

- Sada je svakome potpuno jasno kako se taj talas širio od ugla Kneza Miloša i Takovske, preko Dragoslava Jovanovića i Trga Nikole Pašića, pa dalje ka Terazijama, Beograđanki i Slaviji. Po prvi put smo konačno shvatili šta se dogodilo. Sve je to bilo pripremljeno - rekao je predsednik.

Dodao je da će istraga utvrditi da li je postojao neki dodatni element koji je trebalo da doprinese stvaranju panike.

- Postoje priče da li je na jednoj zgradi bio postavljen zvučnik koji je trebalo da iscenira sve to ili nije. To će istraga da utvrdi i ne želim da se mešam u njen posao - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, snažne emocije i razočaranje kod pojedinih ljudi doveli su do toga da su poverovali u određene tvrdnje.

- Kada imate takvu vrstu manipulacije i snažne emocije kod ljudi koji moraju nekoga da okrive zašto tog dana nisu uspeli da sruše vlast, oni počinju da veruju da se nešto moralo dogoditi. Govore sebi: "Vidi, zlikovci su to uradili". Ljudi umeju sebe da ubede u nešto što nije istina - rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da među njima ima onih koji su iskreno poverovali u takve tvrdnje, ali i onih koji su, kako kaže, unapred znali da govore neistine.

- Postoji jedan deo takvih ljudi. Ali postoje i politički monstrumi koji mogu da izmisle šta god žele i koji su unapred znali da lažu. Za njih je to strašna sramota - poručio je Vučić.