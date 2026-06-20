Jedna Beograđanka je dok je sređivala baštu naišla na stvorenje koje ne liči ni na šta što smo do sada viđali u našim krajevima. Svi su u šoku, a nagađanja idu od mitoloških bića do vanzemaljaca!

Navikli smo na bube, leptire i dosadne insekte, ali ovo što je jedna žena pronašla u "Divljem Beogradu" prevazišlo je sva očekivanja. Kada je objavila fotografiju misterioznog stvorenja, internet se "zapalio".

"DA LI JE OVO ZMAJ?!"

U objavi koja je momentalno postala viralna, žena je napisala: "Gusenica nekog leptira, mali zmaj ili nešto treće? Zna li neko?".

Komentari su počeli da pljušte brzinom svetlosti. Dok su jedni u šoku pisali: "Definitivno patuljasti zmaj!", drugi su se pitali kakvo je to mitološko biće zalutalo u srpsku prestonicu.

ISTINA JE JOŠ ČUDNIJA: Šta se krije iza misterije?

Iako su mnogi želeli da veruju u "zmaja", nauka ima odgovor koji je mnoge razočarao, ali i oduševio. Iskusniji članovi grupe brzo su otkrili o čemu je zapravo reč.

Nije zmaj, ali je fascinantno!

Ovo čudno stvorenje je zapravo gusenica koja će se uskoro pretvoriti u prelepog noćnog leptira! Iako na prvi pogled izgleda kao biće iz filmova naučne fantastike, priroda je ponovo dokazala da je najveći umetnik.

Ovaj "mali zmaj" je samo podsetnik koliko malo zapravo znamo o svetu insekata koji nas okružuje u našim baštama.