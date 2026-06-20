Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se osvrnuo i na javljanje ljudi kod lekara koji su se žalili kako je na njih navodno dejstvovano "zvučnim topom".

"Javilo se i to tek posle nekoliko dana veoma mali broj ljudi, kako su rekli lekari samo sedam osoba. "Zvučni top" ne funkcioniše na taj način", rekao je predsednik.

"Naknadno su došli posle dva dana. Nemoguće je da od posledica zvučnog topa dođete posle dva dana. Dženesis kompanije je demantovala je upotrebljen. Ruska služba bezbednosti da ugrožava svoj ugled. Bivši KGB? Oni su demantovali. Nemačka firma takođe", objasnio je.

"Deo tih ljudi koji su se javljali kod lekara znao je da laže i svesno i po zadatku je došao tamo, ali drugi deo nije znao. Oni su bili žrtva manipulacije kojoj su bili izloženi i onda su dolazili sa raznim tegobama koje ne mogu nikako da imaju veze sa tim. Oni su dobri ljudi i žrtve jezive manipulacije", zaključio je predsednik.