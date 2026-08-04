Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom optužbi da se dodelom državljanstva građanima iz Republike Srpske priprema navodna izborna krađa, da je nekadašnja vlast za deset godina dala sedam puta više državljanstava nego aktuelna u istom vremenskom periodu.

Vučić je za TV Informer iz Mrkonjich Grada rekao da u dodeli državljanstava nema ničega neobičnog, kao i da se znaju procedure kada se, kome i u kom vremenskom periodu ona dodeljuju.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše tekst u dnevnom listu Danas u kome se tvrdi da se dodelom državljanstava ljudima iz Republike Srpske priprema izborna krađa, Vučić je rekao da je to "sramno, jadno i bedno".

"Govorili su o broju državljanstava, ali sad ću ja da vam otkrijem: oni su za 10 godina, u istom vremenskom periodu, sedam puta više državljanstava dali", rekao je Vučić.

Dodao je da je aktuealna vlast to radila sedam puta manje nego današnja opozicija, odnosno nekadašnja vlast.

"Je li vi stvarno mislite da će razlika da bude u 50.000 ili 10.000 glasova? Je l' stvarno verujete u to? Onaj ko pobedi, pobediće sa mnogo većom razlikom. U istom vremenskom periodu preko 750.000 državljana su upisali. Preko 750.000 ili čak 800.000, nemojte me držati za reč. To da je u poslednjih 10 godina svake godine upisivano nekih 13.000 do 15.000 državljana je ništa. Apsolutno ništa. Prirodni procesi. I to dobri procesi za Srbiju. A oni su ih upisivali po 100.000 godišnje", rekao je Vučić.

Dodao je da tada nije bilo reči da je to razlog za krađu izbora, niti je tada vođena kampanja protiv Republike Srpske.

"Kad tražite opravdanje i krivca uvek u nekom drugom, a ne u svom nerodu i svojoj nesposobnosti onda je problem u vama. Mi da krademo, nećemo. Oni uvek pričaju o krađi. Svako se kreće u krugu sopstvene pokvarenosti i onoga što sam zamišlja. To je autoprojekcija. Znaju da su lopovi, jer lopov uvek zamišlja da je onaj drugi gori lopov od njega, jer on ne može da zamisli da je neko pošten čovek", rekao je Vučić.

Na pitanje o tome da je ''Studentska lista'' registrovana kao udruženje u Agenciji za privredne registre i da je kao sedište prijavljena adresa privatnog stana na Novom Beogradu, a da je udruženje registrovao Petar Živković, sin bivšeg policijskog generala Bogoljuba Živkovića, Vučić je rekao da je suština svega gde će da leže novac, a da se za Živkovićeve korupcionaške afere znalo i dok je radio u MUP-u.

''Suština je gde će pare da legnu, i to je to. A što bih se ja mešao, neka oni sad određuju ko će od njih da uzima pare. Velike su pare u pitanju kad uđete u skupštinu, od 300, 400, 500, 600 hiljada mesečno ako dobijete mnogo poslanika. Uvek su im pare u pitanju'', rekao je Vučić.

Dodao je da će sad biti borba oko novca i da će se videti prava priroda studenata blokadera. Vučić je kazao da će nastaviti da se bori za Srbiju i istakao da će izbore pošteno dobiti ili izgubiti.

"Mi ćemo ili pošteno da dobijemo izbore ili pošteno da izgubimo. Sad su veće šanse da ih gubimo. Videćemo. Ali da krademo - nećemo", rekao je Vučić.

Kada je reč o kampanji, Vučić navodi da najviše računa na sebe i na ono što će da uradi. Izrazio je zahvalnost ljudima koji se bore da zlo u Srbiji ne pobedi.

"Hvala svim ljudima, a hiljade i desetine hiljada ih je, koji se bore da zlo u Srbiji ne pobedi, ali će se boriti i kada zlo u Srbiji pobedi. Biće to loše za Srbiju, ali mi ćemo nastaviti da se borimo", rekao je Vučić.