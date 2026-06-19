

Nakon što je VJT došlo do šokantnih podataka da je priča o „zvučnom topu” planirana još u januaru, mesec i po pre skupa 15. marta, politički analitičar i marketinški stručnjak Nebojša Krstić za Alo! kaže da polako sve stvari dolaze na svoje i slažu se kockice.

-One jasno dokazuju da je sve što se dešavalo u organizaciji blokadera “krvave šake” bila laž, pokušaj obmane gradana i huškanja na nasilje. Laž o “zvučnom topu” bila je najveća obmana posle one o tome da je vlast “ubila 16 ljudi” u Novom Sadu. Odavno je dokazano da vlast nema veze sa tom tragedijom, a sada i laž o tome da je “Vučić pucao u leđa građana” pada u vodu - naveo je on.

Podsetimo, kako je saopštilo VJT Tokom pretresa Filozofskog fakulteta, obavljenog 27. marta 2026. godine, privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta.

U toj dokumentaciji, kako navodi VJT, pronađen je i akt o sastanku organizacije „Studenti u blokadi” – Krovne radne grupe za bezbednost, koji je održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, između ostalog, tema diskusije bio „zvučni top”. Prema saopštenju tužilaštva, tom prilikom je rečeno da bi upotreba „zvučnog topa” dobila „masan odgovor iz Brisela”, kao i da je „u

Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top”.

VJT u Beogradu navodi da postoje osnovi sumnje da su učesnici tog sastanka i druga nepoznata lica u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe „zvučnog topa” od strane državnih organa na protestu koji je bio planiran i održan 15. marta 2025. godine u Beogradu.

Prema navodima tužilaštva, cilj takvih radnji bio je da državni organi u domaćoj i međunarodnoj javnosti budu optuženi za upotrebu „zvučnog topa”, kako bi se stvorili panika u javnosti i strah kod građana, kao i izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države.