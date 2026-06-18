Velika je stvar, kako je rekao Vučević, izgradnja svakog mosta, to nije obična graševina, nije samo povezivanje dve obale, već povezivanje ljudi.

-Mostovi u gradu koji je izgubio sve mostove, kao što je Novi Sad nose određenu težinu. Pre 27 godina nismo imali nijedan most, sva tri su srušena u NATO agresiji. Obnovljeni su, a grade se i novi. Ovaj most danas je deo Fruškogorskog koridora, poslednja deonica, spaja se sa auto putem do Budimpešte, ali i ka Zrenjaninu i Beogradu. Dakle, ne spaja samo Srem i Bačku, već i Banat. A da spomenem i autoput ka Šapcu, pa ka Zagrebu, Ka Kraljevu, Čačku. Sve je strateški postavljeno. Taj koridor je funkcionalna celina, to su arterije Srbije, koje treba da doprinesu bržem i bezbednijem putovanju, ali i da zadrže ljude u svojim mestima i privlače investitore. Putevi znače puno. Ako živite u Irigu ne morate da se selite u Novi Sad ili Beograd, koji će vam biti blizu. To je pitanje društevnog ambijenta, odnosno, njegovog očuvanja. Srbija je satkana od ljudi i njihovih života - naveo je Vučević.

Vučević je istakao da su putevi jedan od prioriteta kada su u pitanju želje građana.

-Smajli, Moravski koridor, buduća Dunavska magistrala, Karađorđe. Putna infrastruktura je nešto što građani očekuju, to im je prioritet. Tu su i bolnice i domovi zdravnja. Želimo da u malim mestima, udaljenim, imamo mobilne domove zdravlja. Naravno da žele i vrtiće i škole. Moramo da otvorimo i pitanje ulaganja u lokalne puteve, male opštine to ne mogu da finansiraju. Država tu treba da pomogne i to će joj biti fokus. Ne treba da zanemarimo ni dobar železnički saobraćaj. Koliko ljudi putuje od Bograda do Subotice, preko Novog Sada, ne brine o gužvama na autoputu. Ulagaćemo i u Banatsku magistralu, prugu od Beograda ka Nišu. Ostaje pitanje oko luke Bar. Čuvena pruga Beograd- Bar ima smisao samo u kompletu sa Lukom Bar - rekao je Vučević.

Velika politička borba će biti na izborima

Vučević je prokomentarisao i današnju najavu predsednika Aleksandra Vučića o pobedi SNS-a na izborima u Novom Sadu istakavši da je to najava i mukotrpnog rada za vladajuću stranku.

-Najave predsednika o pobedi na izborima najavile su i naš mukotrpan rad. Vučić je već koliko puta bio u Novom Sadu. Blokaderi pokušavaju da naprave da smo uljezi u mestima odakle smo, gde živimo, gde su nam roditelji, gde radimo. Kao da mi ne postojimo, samo oni. To može da bude prednost za nas na izborima. Jer nas podcenjuju. Mi smo dugo radili sa ljudima, imamo pristup. Oni se kreću u zatvorenim krugovima gde su svi istomišljenici pa imaju utisak da je to raspoloženje dominatno - naveo je Vučević.

Lider naprednjaka smatra da će na izborima biti velika politička borba i utakmica.

- Važno je što će se desiti u Novom Sadu, jer je poseban udar bio u tom gradu i Vojvodini u poslednjih više od godinu dana. Neko pokušava da Kulu odvede iz Srbije, da kaže da to nije Srbija, da je to privremeno, da ćemo biti deo druge ili treće države, da nemamo pismo koje imamo. Mnogo je opasno to što se valja iza brda. Napadaju vlast iz tobože patriotskih pobuda. Trojanskog konja smo videli 5. oktobra. Dogodilo se suprotno od onoga što su mislili, da ruše Miloševića - rekao je Vučević.

Građani će platiti cenu, ako nasednu na podvalu blokadera

Lider naprednjaka je podsetio da blokaderi nose razne zastave, od LGBT, Majdana do pravoslavnih insignija, a onda vređaju ljude koji se klanjaju Pojasu Presvete Bogorodice.

-Sve je ponuđeno. A građani će da plate račun, ako nasednemo na podvalu. Lista ne postoji, nema programa, ciljeva, a već su pobedili. Neko ko se nije konfigurisao ni na jedan način je već unapred pobedio. Kako je to moguće? Misle da su ljudi neobazrivi, da ne vide šta se dešava. Ne znamo ni šta je iza te tobože Studentske liste. Kod nas imate jasnu hijerarhiju, i pre svega odgovornost i znate kako sve funkcioniše. Kod njih ne znate ništa. Kad pričamo o programu njima je to smešno. Šta će da rade, da kažu u Skupštini, koje su poruke, ko će da pregovara za KiM, ko ide u Peking, Pariz, Rim, Vašington, da prati projekte, stabilan dinar, ako pobede? Sećamo se dan je počinjao sa gledanjem kursne liste, a sada, već 14 godina je dinar stabilan u ovim nenormalnim geopolitičkim uslovima - rekao je Vučević.

Vučević je izjavio da nema ništa spektakularno kad je u pitanju poseta rektora Đokića Hilandaru.

-Hilandar i Sveta gora imaju svoj režim života i način kako se ide u posetu. To ne zavisi od političkog opredeljenja. Đokić je bio kao i svi drugi ljudi. Svaki drugi čovek. Nema ništa spektakularno u tome. Odete ako možete da dobijete ulaznu vizu, pitanje je vašeg osećanja i onoga koliko može da primi Hilandar poseta. Samo ponašanje u toku liturgije je pitanje za nekog drugog. Tamo ne daju, siguran sam, blagoslov za političko delovanje. Crkva to ne radi, to je nemoguće. Političar Đokić je bio tamo da proba da ispegla negativno osećanje naroda na ono što su blokaderi radili prema vernicima ispred Hrama Svetog Save. Niko ispred hrama se nije bunio, nije ih organizovao. Imate kanonadu uvreda blokadera prema verujućem narodu i patrijarhu. I onda se neočekivano političar Đokić pojavio na Hilandaru. Njegovi saborci su vređali ljude koji idu u manastire. Prevara nad prevarama - rekao je Vučević.

Prevare nad prevarama blokadera

Priča o mladosti, studentima, da se bore za bolju Srbiju, pričaju da sin Vučiću nije sin, majka i otac nisu to što jesu, on nije ljudsko biće, sve su to, kako je rekao Vučević, prevare.

-Prvo dehumanizacija predsednika Vučića, da mu majka nije moralna, brat je u lošim aktivnostima, stariji sin je problematičan, otac mu nije otac, ...Onda idu u relativizaciju, kako se sada najgore živi, ostaćemo bez benzina, uvešće nam vize, nestabilan dinar, deca nebezbedna u školama, nikad veća sirotinja. Niko i ne priča da je bajno. Postigli smo odlične rezultate. Znamo da treba da bude bolje, razumemo da građanima trebaju promene, ali ne na gore. Ne promene kroz totalitarizam koji blokaderi nude. Već bolji život za ljude. Verujem da je ujedinjenje moguće, sa svim našim različitostima koje su normalne. Samo ne smeju različitosti da uruše porodicu, da dovedu do bratoubilačkog rata. Niko se nije zapitao šta je pokrenulo ljude da dođu ispred Hrama Svetog Save da se poklone Pojasu. Verujem da je to bio vapaj naroda da se uz Božiju pomoć smire strasti u državi. Neće više biti 1945. godine- naveo je Vučević.

Veliki skup u Beogradu, velike ideje

Kada je u pitanju veliki skup koji je najavljen za 27. jun u Beogradu, lider naprednjaka očekuje da će biti sadržajan.

-Očekujem sadržajan događaj, veliki broj ljudi. Razgovaraćemo o tome šta su planovi, ciljevi, očekivanja građana. Verujem da ćemo čuti velike ideje - rekao je Vučević.