Iako nisu naučno precizne dijagnostike, ovakvi testovi često služe kao zabavan način samoposmatranja i razmišljanja o sopstvenim navikama i reakcijama.

Na ilustraciji se nalaze dva elementa – drvo i ptica. U zavisnosti od toga šta ste prvo primetili, tumačenje se razlikuje.

Ako ste prvo ugledali drvo, to može ukazivati na to da vam je važna stabilnost i osećaj sigurnosti. Ljudi koji prvo primete drvo često teže urednosti, planiranju i predvidljivosti u svakodnevnom životu. Vole kada stvari imaju jasan tok i kada se drže rutine, jer im to daje osećaj kontrole i mira.

Iako spolja mogu delovati smireno i organizovano, kod njih se ponekad može javiti unutrašnja napetost, posebno u situacijama koje donose neizvesnost ili nagle promene. Takve okolnosti mogu im izazvati stres, jer im je teško da se opuste kada nemaju osećaj kontrole nad situacijom. U odnosima sa drugima najviše cene lojalnost, iskrenost i pouzdanost, a često su osobe na koje se drugi oslanjaju.

Ako ste, pak, prvo primetili pticu, to može ukazivati na sklonost ka razmišljanju o budućnosti i različitim mogućim scenarijima. Takve osobe često analiziraju odluke i razmatraju “šta ako” situacije, čak i kada za to nema realnog razloga. Njihov um je aktivan i sklon predviđanju, što ih može dovesti do preteranog razmišljanja.

Sa druge strane, ove osobe su obično veoma maštovite, radoznale i otvorene za nove ideje. Brzo uočavaju detalje koje drugi propuštaju i često razmišljaju nekoliko koraka unapred. Ipak, zbog stalne analize i razmišljanja o budućnosti, ponekad im je teško da se potpuno opuste i uživaju u trenutku.

Ovakvi testovi nisu naučno potvrđeni, ali mnogima predstavljaju zanimljiv način da se bolje upoznaju i razmisle o svojim navikama i reakcijama.