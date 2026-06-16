Snimci objavljeni na kineskim društvenim mrežama prikazuju lovac J-16 koji lansira preciznu udarnu raketu KD-88 iz vazduha, ističući svestranost ovog tipa lovca i napredne mogućnosti vazduh-zemlja.

Dizajnirana da napada kopnene ciljeve visoke vrednosti van dometa većine neprijateljskih sistema protivvazdušne odbrane, raketa KD-88 ušla je u naoružanje Narodnooslobodilačke vojske oko 2006. godine. Po konceptu se može uporediti sa ruskom serijom Kh-59, koja je intenzivno korišćena protiv ciljeva u Ukrajini.

Razvijena adaptacijom protivbrodske rakete YJ-83 u oružje za kopneni napad, KD-88 koristi trup i turbomlazni pogonski sistem YJ-83, ali umesto aktivnog radarskog tragača poseduje elektrooptički sistem navođenja optimizovan za napade na fiksne i polumobilne kopnene ciljeve.

Iako se lovci J-16 češće viđaju u konfiguraciji za vazdušnu borbu, integracija rakete KD-88 pretvara ih u izuzetno sposobne platforme za udare po ciljevima na zemlji.

KD-88 ima prijavljeni operativni domet veći od 200 kilometara, što omogućava napade bez ulaska u snažno branjeni vazdušni prostor i smanjuje izloženost neprijateljskim lovcima i raketama zemlja-vazduh. Planeri misija mogu da programiraju složene rute sa više tačaka, omogućavajući raketi da prilazi ciljevima iz neočekivanih pravaca i koristi konfiguraciju terena kako bi otežala presretanje.

Jedna od glavnih karakteristika KD-88 jeste višestepeni sistem navođenja. Kada je prvi put uvedena u upotrebu, raketa je predstavljala veliki korak u razvoju kineske vazdušne moći, dajući Ratnom vazduhoplovstvu kredibilno domaće oružje za precizne udare velikog dometa.

Njena kontinuirana integracija na najnovije kineske udarne avione pokazuje da i dalje predstavlja jednu od ključnih komponenti kineskih sposobnosti za konvencionalne precizne udare na velikim udaljenostima, dopunjujući novije tipove krstarećih raketa.

Tokom početne i srednje faze leta KD-88 koristi inercijalnu navigaciju uz podršku satelitskog sistema i programabilne putanje leta. U završnoj fazi originalna verzija koristila je CCD/televizijski tragač, pri čemu su se slike prenosile nazad do aviona preko data-link sistema. Posada je na taj način mogla da potvrdi cilj i odredi tačnu tačku udara.

Poboljšana verzija KD-88A koristi infracrveni tragač sa slikom, što omogućava efikasnije dejstvo noću i po lošem vremenu, uz veću otpornost na vizuelne smetnje.

Domet rakete dopunjuje veliki radijus dejstva samog J-16 i njegova visoka preživljivost. Lovac ima smanjeni radarski odraz, koristi napredne stelt premaze, poseduje izuzetne manevarske sposobnosti i često deluje uz podršku aviona za elektronsko ratovanje J-16D, čime se dodatno otežava neprijateljsko otkrivanje i ciljanje.

J-16 je jedan od najtežih borbenih aviona na svetu, što mu omogućava da nosi veliki broj krstarećih raketa, kao i izuzetno moćan radar velikog dometa koji pruža visok nivo situacione svesti.

Očekuje se da će J-16 opremljeni raketama KD-88 igrati važnu ulogu u mogućim sukobima u severoistočnoj Aziji, uključujući Tajvanski moreuz i potencijalne scenarije koji uključuju Japan.

J-16 predstavlja znatno unapređeni derivat sovjetskog Su-27 Flanker. U poređenju sa ruskim derivatima poput Su-35, koristi više naprednih kompozitnih materijala i poseduje sofisticiraniju avioniku, uključujući AESA radar.

Uprkos velikim dimenzijama i visokoj ceni, J-16 se danas proizvodi u većim serijama od bilo kog drugog lovca četvrte generacije u svetu. On predstavlja važnu dopunu kineskim lovcima pete generacije J-20 i J-35, koji su tehnološki napredniji, ali nemaju tako moćne senzore niti sličan kapacitet nošenja naoružanja.

(Izvor: militarywatchmagazine.com)