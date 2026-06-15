Jovanović je branio napadača rečima da je "očigledno reč o čoveku koji je bio besan i iziritiran".

- Znaju tog gospodina koji je došao tu i predstavio se kao novinar. Znaju ga, dakle, svi tamo iz dijaspore od ranije, znaju njegove aktivnosti. I prosto, i tamo kao i ovde postoji duboka podela među građanima i ista vrsta iziritiranosti i međusobnog gloženja postoji i tamo. To je sve, naravno, posledica vlasti SNS-a i Aleksandra Vučića, koji je do kraja polarizovao srpsko društvo kako ovde, tako i tamo. Jer pitanja koja je, na kraju krajeva, postavio taj čovek su prilično u najmanju ruku budalasta, da ih ne kvalifikujem drugačije - rekao je Jovanović.

Podsetimo, novinar je napadnut samo zbog toga što je ekipi Dragana Bjelogrlića postavio pitanje koje nije bilo po njihovoj meri, nakon čega je usledilo čupanje i proterivanje iz sale.

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