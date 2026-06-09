U Frankfurtu je tokom skupa u organizaciji ProGlasa, došlo do incidenta u kojem je napadnut novinar Z.V.

Umesto da osude fizičkog nasrtaja na medijskog radnika, blokaderi su pokrenuli uigranu prelaznu mašineriju lažnih vesti, pokušavajući da dokažu kako je ceo incident navodno "izrežiran" i podmetnut.

-Nakon prospavane noći, da sumiramo utiske sa Proglasove tribine. Sjajna organizacija, svaka čast ekipi iz Frankfurta. Odlični gosti, super energija i tek zagrebane brojne teme. Očekivan, režiran upad ćaci stoke koja živi da bi trovala. Sve u svemu, 10/10 - napisao je blokader na društvenoj mreži X.

Blokaderi su sada ponovo pokazali svoje pravo lice. Sve i da nije reč o novinaru koji je tu bio na poslovnom zadatku, njihov stav je da treba tući svakog ko njih ne podržava!