Mladić je mislio da mu stanodavac pretura po stvarima i ostavlja poruke.

On je objavio post na podforumu Reddita legaladvice (Pravni savet), tražeći pomoć zbog misterioznih žutih samolepljivih ceduljica koje su se pojavljivale po njegovom stanu.

Misteriozne cedulje

„Pronašao sam žutu ceduljicu na svom radnom stolu, napisanu rukopisom koji nije moj. Na njoj je bio podsetnik za nekoliko obaveza o kojima nikome nisam pričao“, napisao je. „Bilo je čudno, ali sam pomislio da sam je možda napisao u snu ili u polusvesnom stanju, pa nisam obraćao previše pažnje.“

Međutim, to je bio tek početak.

Nekoliko dana kasnije, 19. aprila, pojavila se još jedna poruka, ovog puta zalepljena na naslon njegove stolice. Rukopis je bio isti. Uznemiren, korisnik je postavio veb-kameru usmerenu ka radnom stolu i instalirao aplikaciju koja je snimala svaki pokret u stanu.

Potom je 28. aprila pronašao još jednu ceduljicu sa zastrašujućom porukom:

„Stanodavac mi ne dozvoljava da razgovaram s tobom, ali veoma je važno da to učinimo.“

Čudni tragovi

Situacija je postala još jezivija kada je primetio da nema snimka sa prethodne noći, a korpa za otpatke na računaru bila je ispražnjena. Dan kasnije, prazne ceduljice pojavile su se na vratima njegovog stana, ali i na drugim vratima u zgradi.

U očaju je pitao korisnike Redita da li ima bilo kakvu pravnu osnovu da reaguje.

„Nemam nikakav dokaz osim ovih ceduljica. One su napisane mojom olovkom i na mojim papirićima, pa bi neko mogao da pomisli da sam ih sam napravio. Da li da razgovaram sa stanodavcem? Ili sa komšijama?“

Kada je pronašao staro pismo svog stanodavca, učinilo mu se da je rukopis identičan. Mnogi su odmah posumnjali da mu vlasnik stana tajno ulazi u dom.

Komentari na internetu

Dok su se teorije nizale, jedan korisnik je postavio sasvim drugačije pitanje:

„Pomenuli ste da imate neobično usku spavaću sobu bez prozora. Da li je moguće da nemate dovoljno ventilacije ili da postoji curenje ugljen-monoksida? Kupite detektor ugljen-monoksida. Takođe, verovatno imate jake glavobolje.“

Autor objave odgovorio je da zaista već neko vreme pati od jakih glavobolja i da čak poseduje detektor ugljen-monoksida, ali ga nikada nije raspakovao.

Saznao je jezivu istinu

Samo devet sati kasnije usledilo je ažuriranje koje je otkrilo šokantnu istinu.

Kada je konačno uključio detektor u spavaćoj sobi, uređaj je pokazao koncentraciju od 100 ppm ugljen-monoksida. Za poređenje, već oko 70 ppm može izazvati simptome trovanja, dok znatno veće koncentracije mogu biti opasne po život.

Dugotrajno izlaganje ovom gasu može dovesti do ozbiljnih neuroloških problema, uključujući gubitak pamćenja, konfuziju i čak gubitak svesti.

Ispostavilo se da misteriozni uljez nikada nije postojao.Ceduljice je zapravo pisao sam korisnik, a trovanje ugljen-monoksidom izazivalo je toliko ozbiljne probleme sa pamćenjem da se nije sećao da ih je ostavljao.

„Ukratko: imao sam trovanje ugljen-monoksidom i mislio sam da me stanodavac proganja“, napisao je u završnoj objavi, piše iflscience.