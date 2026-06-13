Atmosfera je vesela a odziv masovan - zato što narod većinski podržava politiku prosperiteta, nezavisnosti i uspeha koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema najavi objavljenoj na društvenim mrežama, posetiocima će biti obezbeđeni besplatna hrana i piće, zabavni park za decu, kao i muzički program i drugi zabavni sadržaji.

Još uvek nema informacija da li će skupu u Raški prisustvovati neko od visokih partijskih zvaničnika Srpske napredne stranke.

Skup je nastavak serije događaja koje je Srpska napredna stranka organizovala poslednjih nedelja pod sloganom „Srbija pobeđuje“.

Uvod u veliki skup za Vidovdan

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević najavio je ranije da će ta stranka 27. juna organizovati veliko vidovdansko okupljanje na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu.

"Što se tiče naše stranke, spremamo vidovdansko okupljanje, 26. ćemo imati više događaja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a 27. ćemo na platou ispred Doma Narodne skupštine imati veliki skup, spektakl, politički prikaz svega onoga što se radi", najavio je Vučević i dodao da će "izbori biti nešto kasnije".

On je, gostujući na TV Prva, rekao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić Vidovdan posvetiti narodu u AP Kosovo i Metohija.

Govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, rekao je da je najveći utisak na njega imalo to što su oni videli da Srbija ima plan do 2030. godine.

"Mimo ove robotike, ugleda koji ima predsednik, na mene je snažan utisak ostavilo to što su oni mogli vide da Srbija ima plan do 2030. godine. Mi ne pričamo dovoljno o tome šta Srbija treba da radi do 2030, 2035. godine", rekao je Vučević i dodao da se raduje vidovdanskom okupljanju.