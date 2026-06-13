Počinioci često danima posmatraju navike stanara, testiraju njihove reakcije i traže najmanji znak da je kuća ili stan prazan.

Upravo zato pojedine metode izgledaju bezazleno, ali mogu biti prvi korak ka provali.

Pomere vam kantu za smeće i čekaju reakciju

Jedan od trikova na koji policija godinama upozorava jeste manipulacija kantama za smeće. Provalnici ih namerno pomeraju, ostavljaju na neuobičajenim mestima ili ih ne vraćaju nakon pražnjenja.

Ako danima nema reakcije, to im može biti signal da vlasnici nisu kod kuće.

Osim toga, kante ponekad koriste i kao pomoćno sredstvo za penjanje do prozora, terasa ili balkona, posebno kod porodičnih kuća.

Lažni majstori koriste osećaj hitnosti

Još jedna česta prevara počinje zvonom na vratima.

Počinioci se predstavljaju kao vodoinstalateri, električari, dostavljači ili radnici komunalnih službi i tvrde da postoji hitan kvar koji mora odmah da se proveri.

Njihov cilj je da uđu u stan, steknu uvid u raspored prostorija ili pronađu novac i dragocenosti.

Stručnjaci upozoravaju da upravo osećaj panike i hitnosti često navodi ljude da otvore vrata bez provere identiteta.

Najopasniji trik: Predstavljaju se kao policija

Posebnu zabrinutost izazivaju slučajevi u kojima se prevaranti predstavljaju kao policijski službenici ili druga ovlašćena lica.

Koriste uniforme, lažne legitimacije i autoritet službene funkcije kako bi zadobili poverenje građana i ušli u njihove domove.

Policija podseća da pravi službenici nemaju problem sa proverom identiteta i da građani uvek imaju pravo da pozovu nadležnu stanicu i potvrde da li je intervencija zaista zvanična.

Kako da zaštitite svoj dom?

Stručnjaci savetuju da kuća ili stan tokom odsustva izgledaju kao da je neko prisutan.

Preporučuje se da komšije povremeno prazne poštansko sanduče, pomeraju roletne i obrate pažnju na sumnjive aktivnosti u okolini.

Takođe, nikada ne treba puštati nepoznate osobe u dom bez jasne identifikacije, bez obzira na to koliko deluju ubedljivo.

Sitnica koja može da vas zaštiti

Pomerena kanta za smeće, nepoznat majstor na vratima ili osoba koja se predstavlja kao policajac možda deluju kao bezazlene situacije, ali upravo na njima se zasnivaju neke od najčešćih prevara.

Zbog toga policija upozorava da je oprez i dalje najbolja zaštita od provalnika i prevaranata koji vrebaju trenutak nepažnje.