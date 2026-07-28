Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, osudio je represivne mere Kurtijeve policije tokom obeležavanja slave Manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, istakavši kako nisu bile pošteđene ni srpske majke s bebama.

Prema Petkovićevim rečima, cilj ove sramne akcije bio je pokušaj provociranja novog Gazimestana.

„Pripadnici Kurtijeve policije želeli su da isprovociraju novi Gazimestan danas tokom obeležavanja slave Manastira Svetih Arhangela u Prizrenu. Pretresali su čak i majke s bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku branili su da obavljaju svoj posao. Nova Kurtijeva represija na delu“, napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

U nedelju je u Manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji i rezanjem slavskog kolača obeležena slava Sveti Arhangel Gavrilo, a takozvana kosovska policija je na ulazu u portu pretresala vernike.

Liturgiju je služio mitropolit raško-prizrenski Teodosije, koji je u svojoj besedi poručio da reč „Bog je sila moja" i danas drži Srbe na našem svetom Kosovu i Metohiji, i istakao da ono što je Božje ne može proći niti ljudi mogu uništiti.

- Toga treba da budemo stalno svesni. I ove svetinje koje smo od Boga preko naših blagovernih kraljeva i careva i vladara i arhiepiskopa i patrijaraha primili u nasleđe, u kojima se molimo, to je Božje i niko nam to oteti ne može. Jedino možemo izgubiti ono što je Božje, što smo primili od Boga ako mi ne budemo dostojni tih svetinja i Božjega puta - rekao je mitropolit Teodosije.

Mitropolit je istakao da danas kada je najteže na našem svetom Kosovu i Metohiji, kada su gradovi ostali bez Srba i u vreme kada preti opasnost i našim svetinjama i malobrojnim Srbima, vernici i poklonici sve više dolaze u svetinje čime, kako je rekao, pokazuju da nisu zaboravili ono što je Božje.

- Nema jačeg oružja i nikakve zemaljske sile koja bi bila jača od toga da mi sačuvamo naše svetinje. Jer Gospod hoće da se sabiramo u ljubavi Njegovoj. Rekao je: Gde je dvoje ili troje sabrano u moje ime, i ja sam tu prisutan. A kada je Gospod prisutan na tom mestu, onda nam zaista niko ne može ništa. Ono čega treba da se plašimo pojedinačno i kao narod, to je da mi ne pravimo greške, da mi ne činimo ono što nije Božje - rekao je mitropolit raško-prizrenski.

Veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije pretresao je vernike na ulazu u portu Manastira Svetih Arhangela, a pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić izjavila je da srpski narod i pored svakodnevnog kršenja verskih i ljudskih prava, na sve to odgovara svojom sabornošću i molitvenim okupljanjem.

- Mogli ste i danas da vidite, pored svakodnevnog kršenja ljudskih prava Srba, danas je ovaj narod svedočio i kršenju i ljudskih i verskih prava. Veliki broj pripadnika policije, svaki vernik je danas pretresen. Šta na kraju da kažemo? Mi odgovaramo na sve to upravo svojom sabornošću. Najbolji odgovor na mržnju, najbolji odgovor na represiju, na svakodnevne pritiske jeste molitveno okupljanje, da se okupljamo u veri, da nas bude što više - istakla je Parlićeva.

Ona je zahvalila ljudima, posebno mladima iz svih krajeva Srbije i iz regiona što su danas u Arhangelima, gde mogu da se upoznaju sa svojim kulturno-istorijskim nasleđem i korenima, ali i da, kako je rekla, podignu svest o svojoj veri, nacionalnoj pripadnosti i državnosti srpske države.