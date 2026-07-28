Istina o sunovratu takozvane studentske liste više ne može da se sakrije, a blokaderski ideolozi Dejan Atanacković i Žarko Korać su naglasili da takozvani istudent u blokadi nemaju ni plan, ni politiku, kao i da je plenumaški pokret totalno propao.

Poznati blokader Dejan Atanacković otvoreno je poručio takozvanoj studentskoj listi i proevropskoj opoziciji da su doživeli potpunu propast - priznavši da takozvani studenti nemaju apsolutno nikakvu politiku niti plan!

Atanacković je potvrdio da je vlast odradila pametan posao, dok su opozicionari srljali iz greške u grešku.

- Mi vidimo jednu ipak konsolidaciju vlasti i vidimo jednu amorfnost u ovom trenutku kada je u pitanju taj odgovor građanske Srbije... Zapravo ja mislim da je bila od samog početka velika greška ulaziti u priču o izborima pre nego što je uspostavljen dogovor relevantnih političkih aktera - poručio je Atanacković.

Ovaj blokader je posebno udario na podelu i razdor koji je nastao u njihovim redovima stvaranjem blokadersko studentske liste, ističući da se uopšte ne zna za šta se ti ljudi zalažu.

- Još veća greška je bila podela koja je nastala između onih koji podržavaju studentsku listu i onih koji podržavaju opozicione političke stranke... Dok od strane studentske liste mi to još uvek ne vidimo sasvim jasno. Mi sad imamo kao posledicu toga da podeljeni proevropski birači imaju kao jednu najjaču političku snagu, to su studenti - studentska lista, u odnosu na koju predstave nemaju kakva će biti njihova politika prema Evropi - istakao je.

Na kraju, Atanacković je skrenuo pažnju da se cela priča svodi na pusta nagađanja i da ulazak u parlament bez ikakvog plana predstavlja totalnu neodgovornost, što potvrđuje da među njima vlada opšti haos.

Žarko Korać je brutalno razapeo svoje političke saborce, javno priznavši da su na listu skupili ljude s koca i konopca - 70 poslanika koji se međusobno uopšte ne poznaju, niti su ikada sedeli i razgovarali!

Žarko Korać nije mogao da prećuti neviđeni cirkus koji spremaju opozicioni blokaderi, pa je i javno razotkrio o kakvoj se neozbiljnoj grupaciji radi.

Korać je bez uvijanja objasnio da se u istoriji srpske politike nije dogodila ovakva blamaža.

- Ja neću da otvaram razna druga pitanja, nije ni mesto ni vreme, kako da izgleda ogromna poslanička grupa u kojoj niko nikog ne poznaje. To nikad nije bilo, kad izađu na izbore, u toku jedne grupe ljudi se poznaju, oni su sedeli, razgovarali. A ovde ne! - poručio je Korać.

- Vi ćete imati 70 ljudi koji se ne poznaju. To je fascinantna situacija! - istakao je Korać.

Ovo šokantno priznanje samo je dodatni dokaz da je reč o grupi potpunih anonimusa i skupljenih prolaznika koji nemaju nikakav plan niti viziju, već su se okupili isključivo radi politikanstva i poslaničkih fotelja.

I lažni teolog koji podržava napade na SPC je na blokaderskoj listi

Rastko Jović, ’teolog’ i kandidat na blokaderskoj listi, otvoreno podržava političko nasilje usmereno direktno protiv Srpske pravoslavne crkve i patrijarha.

Preko svoje NVO „KOD: Kultura-Obrazovanje-Dijalog“ koristi inostrane veze kao paravan za guranje tuđih verskih agendi. I kroz saradnju sa organizacijom World Council of Churches (Svetski savet crkava), aktivno propagira ekumenističke stavove.

Umesto da brani veru i pravoslavne vrednosti, ovaj teolog je svesno prećutao svaki brutalan napad blokadera - kako na mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Novom Sadu, tako i brojne sramne, pogrdne uzvike upućene patrijarhu Porfiriju.

Inace, Jović ekumenista je unuk Borislava Jovića, poslednjeg predsednika predsedništva SFRJ, istaknutog člana Saveza komunista Jugoslavije, a kasnije i Socijalističke partije Srbije.