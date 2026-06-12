Blokaderi, boreći se protiv svoje države, rade za tuđ račun i interes, ispunjavajući agendu koja ima cilj priznanje lažne države, prihvatanje formulacije o Srbima kao genocidnom narodu, kao i ukidanje Republike Srspke.

Novinarka Danica Vučenić, jedna od perjanica blokaderskog pokreta, ranije je gostujući u emisiji "Da sam ja neko" potvrdila ovu tezu, žaleći za danima kada su ovakve formulacije bile dobrodošle:

-2006. godine smo mi mogli bez problema da kažemo "genocid u Srebrenici. Ili da je Kosovo nezavisno od Srbije. Danas kada kažeš "genocid u Srebrenici", odmah dobiješ naslovne strane, rekla je Vučenićeva sa setom u glasu.